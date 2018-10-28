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WorldSkills

В Екатеринбурге обсудили FutureSkills для экономики будущего

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© РИА Новости / Алексей ФилипповЕкатеринбург. Архивное фотоЕкатеринбург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Специалисты в условиях цифровой экономики должны быть не только  компетентными профессионалами в своей области, но и обладать так называемыми "мягкими навыками"  — умением креативно мыслить, работать в команде и адаптироваться к изменениям, считают участники дискуссионной сессии по проекту FutureSkills, прошедшей в рамках деловой программы V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге.

Екатеринбург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В Екатеринбурге стартовал V Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2018
Как сообщают организаторы, в сессии приняли участие представители системы образования, экспертных сообществ, а также HR-блоков крупнейших компаний — партнёров движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Они обсудили, какие hard и soft skills являются ключевыми в среднесрочной перспективе, каким образом следует организовать подготовку по компетенциям будущего, а также как проект FutureSkills, направленный на опережающую подготовку кадров для высокотехнологичного производства и трансформирующейся экономики, меняет логику соревнований WorldSkills. Блок FutureSkills — это соревнования по малораспространенным, но перспективным компетенциям, которые пока не стандартизированы.

"Назрела ситуация, когда нам требуется выровнять информационный фон и определиться с общим пониманием смыслов, которые мы вкладываем в термин FutureSkills", — сказала модератор сессии, официальный делегат от России в WorldSkills International Екатерина Лошкарева.

Логотип WorldSkills. Архивное фото
© Фото : WorldSkills
Ростех принимает участие в Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018
Участники сессии сошлись во мнении, что "мягкие навыки" необходимо не только формировать, но и измерять. "Это нужно потому, что мир очень быстро меняется – и тех навыков, знаний и умений, которые раньше позволяли человеку добиться всего в жизни, сейчас уже недостаточно. И на передний план – из-за того, что компьютеры, интернет, глобализация – выходят новые навыки", – приводятся в сообщении слова заместителя заведующего лабораторией измерения новых конструктов и дизайна тестов Института образования НИУ ВШЭ Ирины Бруно.

По ее словам, это такие навыки, как критическое мышление, креативность — способность, например, "разработать такое решение, которое за тебя не придумает компьютер". "Важно их формировать и измерять. "Надеюсь, soft skills будут включены в соревнования, что подтолкнет людей к формированию этих навыков и их постепенного включения в повседневную практику", – отметила Бруно.

В Госкорпорации Ростех указали, что развитые "мягкие навыки" становятся необходимым атрибутом не только руководящего состава компаний, но и рабочих профессий.

"Сегодня мы говорим не только о развитии профессиональных навыков, но и о таких навыках, как умение работать в команде, выстраивать коммуникации с коллегами, адаптироваться к внутренним изменениям. Эти качества во многом определяют успех конкретных сотрудников, атмосферу в коллективах, приверженность работников корпоративным ценностям и желание работать на общий результат. Мы рады, что Союз "Молодые профессионалы" чувствует этот тренд", – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

WorldSkills Kazan 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Чемпионат WorldSkills в Казани будет более представительным чем предыдущий
Как отметил первый проректор челябинского Международного института дизайна и сервиса Максим Усынин, на сессии была подтверждена его точка зрения, что сегодня в массовой подготовке инженеров и критично развитие навыков, связанных с основами искусств.

"Сейчас индустрия сталкивается с тем, что по техническим характеристикам наши приборы и новые устройства не уступают зарубежным аналогам, но с точки зрения дизайна – это каменный век. Среда обитания должна быть пропитана красотой. Человек все больше и больше уделяет внимание тому, что он видит, что ощущает, в чем он находится. Это и есть Future Skills: мы уходим от тяжелого монотонного труда – роботы нам помогут стать людьми. Все должно быть на стыке: Леонардо Да Винчи был и прекрасным художником, и великим инженером", — цитируются в сообщении слова Усынина. 

В Союзе "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" напомнили, что в рамках чемпионата мира WorldSkills 2019 года в Казани  на отдельной от основной турнирной зоны площадке будет организована экспериментальная соревновательная зона по перспективным профессиям FutureSkills, которая будет представлять собой модель "умного города".

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