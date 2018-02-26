В Ростовской области стартовал региональный чемпионат Worldskills

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 фев – РИА Новости. Региональный чемпионат профессионального мастерства Worldskills, в котором примут участие 155 лучших студентов Ростовской области, стартовал в понедельник в городе Новочеркасске.

Ростовская область вступила в движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2015 году. В этом году чемпионат в регионе пройдет в третий раз по 15 основным компетенциям и двум демонстрационным, среди них "Поварское дело", "Спасательные работы", "Сварочные технологии". Конкурсные работы будут оценивать около 150 экспертов.

"Основная цель мероприятия – это чтобы молодые люди могли повысить свое профессиональное мастерство по рабочим специальностям, довести его до мирового стандарта и благодаря этому получить высокооплачиваемую работу", — сказал журналистам первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Он уточнил, что конкурс показывает реальные результаты, и процент трудоустройства выпускников после окончания обучения уже довольно высок.

По итогам проведения чемпионата в каждой из компетенций будут определены победители. Они войдут в региональную сборную Ростовской области и примут участие в дальнейших соревнованиях Национального чемпионата 2018 года. Торжественные церемонии награждения победителей и закрытие чемпионата состоятся 2 марта на площадках компетенций чемпионата.

WorldSkills — это международная организация, целью которой является повышение стандартов профессиональной подготовки и популяризация рабочих профессий через проведение соревнований по всему миру. На сегодняшний день в соревнованиях принимают участие более 80 стран. В 2017 году международный чемпионат WorldSkills International проходил в ОАЭ, национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете.

Другие новости региона читайте здесь>>