В Иннополисе завершился первый чемпионат IT-технологий DigitalSkills

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Сорок студентов и ИТ-специалистов из российских вузов, колледжей и компаний стали призерами первого национального чемпионата в сфере информационных технологий DigitalSkills, который прошел в Иннополисе под Казанью, сообщает пресс-служба соорганизатора соревнований — Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

В DigitalSkills приняли участие 120 конкурсантов в возрасте от 16 до 28 лет – специалисты российских компаний из отрасли информационных технологий, а также студенты профильных вузов и колледжей. На протяжении нескольких дней они соревновались в профессиональном мастерстве по 15 ИТ компетенциям на площадке университета Иннополиса – города инноваций, построенного в 2012 году недалеко от Казани.

В итоге 40 участников стали победителями и призерами DigitalSkills. "Золото" досталось студентам Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения, Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина, Московского технического университета связи и информатики, Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ и Института компьютерных технологий и защиты информации при КНИТУ имени А.Н. Туполева. Всего были вручены 23 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Умения и навыки конкурсантов оценивали международные эксперты WorldSkills Russia, а также представители компаний-лидеров IT-отрасли: "1С", "Ростелеком", "Лаборатория Касперского", Infowatch, "Яндекс", "Сбербанк Технологии", "МТС", "Кибер Россия", "Российский квантовый центр", Redmadrobot, Fanuc, Cisco. Организаторами первого отраслевого чемпионата DigitalSkills выступили Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", министерство связи и массовых коммуникаций РФ и Республика Татарстан.

На чемпионате DigitalSkills профессии будущего представляли 9 компетенций. Среди них корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, анализ защищенности информационных систем от внешних угроз, организация эффективного производства, разработка мобильных приложений, машинное обучение и большие данные, разработка решений с использованием технологий блокчейн, дополненная и виртуальная реальность и квантовые технологии.

DigitalSkills – третий всероссийский чемпионат по стандартам WorldSkills в линейке отраслевых первенств, в которых принимают участие представители бизнеса и госкорпораций в качестве конкурсантов, экспертов и партнеров.