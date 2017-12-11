Никифоров рассказал, когда примут дорожные карты по цифровой экономике

ИННОПОЛИС (Татарстан), 11 дек — РИА Новости. Первые дорожные карты по реализации программы "Цифровая Россия" планируется утвердить на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям, возглавляемой председателем правительства РФ, 18 декабря, заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в понедельник.
"Рассчитываем, что ориентировочно 18 декабря на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям, которую возглавляет лично председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, мы утвердим ряд первых дорожных карт этих мероприятий цифровой экономики", — сказал Никифоров журналистам.
Министр отметил, что данную работу ведёт не только Минсвязь РФ, но и множество самых разных федеральных органов власти. "Мы отвечаем за три ключевых направления — это информационная инфраструктура, информационная безопасность и технологические заделы. В целом, большое количество экспертов и, прежде всего, сами представители ведущих российских компаний готовят эти предложения", — уточнил он.
"Путь движения к этим показателям мы будем каждый год корректировать. Так что, я бы не воспринимал даже те планы, которые будут утверждены, как некую жесткую рамку. Мы готовы к их совершенствованию, развитию, и в этом специфика цифровой экономики – надо постоянно быть гибкими, постоянно адаптироваться под меняющееся окружение, меняющуюся среду", — заключил министр.