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Никифоров рассказал, когда примут дорожные карты по цифровой экономике

21:0911.12.2017
(обновлено: 21:11 11.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкМинистр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фотоМинистр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ИННОПОЛИС (Татарстан), 11 дек — РИА Новости. Первые дорожные карты по реализации программы "Цифровая Россия" планируется утвердить на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям, возглавляемой председателем правительства РФ, 18 декабря, заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в понедельник.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Никифоров рассказал о быстром развитии информационных технологий в России
Никифоров в понедельник принял участие в пленарном заседании первого отраслевого чемпионата по стандартам WorldSkills в области информационных технологий DigitalSkills и всероссийской научно-практической конференции "Подготовка ИКТ кадров для цифровой экономики России".

"Рассчитываем, что ориентировочно 18 декабря на заседании правительственной комиссии по информационным технологиям, которую возглавляет лично председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, мы утвердим ряд первых дорожных карт этих мероприятий цифровой экономики", — сказал Никифоров журналистам.

Министр отметил, что данную работу ведёт не только Минсвязь РФ, но и множество самых разных федеральных органов власти. "Мы отвечаем за три ключевых направления — это информационная инфраструктура, информационная безопасность и технологические заделы. В целом, большое количество экспертов и, прежде всего, сами представители ведущих российских компаний готовят эти предложения", — уточнил он.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Никифоров заявил, что цифровая трансформация затронет все отрасли
Никифоров подчеркнул, что сама цифровая программа достаточно гибкая и определяет лишь ключевые показатели к 2024 году.

"Путь движения к этим показателям мы будем каждый год корректировать. Так что, я бы не воспринимал даже те планы, которые будут утверждены, как некую жесткую рамку. Мы готовы к их совершенствованию, развитию, и в этом специфика цифровой экономики – надо постоянно быть гибкими, постоянно адаптироваться под меняющееся окружение, меняющуюся среду", — заключил министр.

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