WorldSkills в Казани соберет полторы тысячи участников, заявила Голодец

МОСКВА, 21 ноя —РИА Новости. Чемпионат мира WorldSkills в Казани соберет 1,5 тысячи участников, в то время как в Абу-Даби было 1,3 тысячи, заявила вице-премьер Ольга Голодец на заседании оргкомитета чемпионата, добавив, что соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям, ожидается 250 тысяч гостей.

Голодец поздравила участников заседания с триумфом сборной в Абу-Даби. Национальная сборная России заняла пятое место по медалям и первое место в общекомандном зачете по баллам (35461 балл), обойдя Бразилию (34901 балл) и Китай (34103 балла).

"Результаты хорошие, но я сейчас всех настраиваю на чемпионат мира, который будет проходить в 2019 году в РФ. Это для нас огромная честь, потому что в борьбе за проведение этого чемпионата мы выиграли это право у Франции, города Париж, и у бельгийского города Шарлеруа. Право проведения чемпионата предоставлено городу Казань", — сказала Голодец.

"У нас ожидается более 1500 участников. Я скажу, что в Абу-Даби было 1300 из 77 стран мира. Соревнования пройдут более чем по 50 компетенциям. Мы ожидаем, что 250 тысяч гостей будут наблюдать за чемпионатом", — рассказала вице-премьер.

Развитие системы профподготовки

Голодец напомнила, что WorldSkills — это не просто чемпионат, а стимул для развития системы профподготовки, системы оснащения в колледжах, развития профессиональной подготовки преподавателей, подчеркнув, что "это сегодня пока — узкое место".

"Мы пошли следующим образом. Мы прежде всего начали большую масштабную программу по доподготовке преподавателей, 5024 преподавателя у нас завершили программу курсов повышения квалификации по стандартам WorldSkills (в 2017 году)", — рассказала Голодец.

По ее словам, уже сегодня около половины колледжей использует при подготовке студентов сами программы и стандарты WorldSkills.

"У нас проведен пилотный демонстрационный экзамен среди студентов колледжей. Экзамен прошел в 26 субъектах РФ на базе 188 центров", — добавила вице-премьер.

​C 29 августа по 3 сентября 2019 года в России впервые в истории пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Площадкой проведения чемпионата станет МВЦ "Казань Экспо".