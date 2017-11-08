Победителем WorldSkills Hi-Tech 2017 стала команда Росатома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Победителем медального зачета завершившегося в Екатеринбурге IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 стала сборная госкорпорации "Росатом", а сварщик из Росатома Алексей Григорович стал обладателем денежного приза от Фонда развития промышленности - одного миллиона рублей.
Сборная Росатома завоевала 8 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, третий год подряд сделав госкорпорацию чемпионом соревнований WorldSkills Hi-Tech. Команда Ростеха завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль, а участники соревнований из Евраза завоевали 1 "золото", 3 "серебра" и 2 "бронзы".
"Чемпионат имеет огромное значение для корпорации. Мы сделаем все, чтобы с каждым годом росло количество участников, рос профессионализм, потому что здесь закладываются наши будущие победы", — заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лиахачев на церемонии награждения.
Четвертый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным как по количеству участников, так и по числу посетителей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 молодых рабочих, за выступлениями которых наблюдали 30 тысяч посетителей.
"Даже в WorldSkills International отметили, что один из лучших чемпионатов", — отметил Уразов.
В WorldSkills Hi-Tech 2017 приняли участие 29 команд ведущих российских корпораций и холдингов: Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД и другие. Сборная каждого из них была сформирована по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года. Вместе с сотрудниками российских предприятий в соревнованиях вне конкурса соревновались студенты колледжей и вузов (сборная СПО/ВПО), а также иностранные участники из Австрии, Бразилии, Казахстана, Китая, Монголии, Швейцарии и ЮАР. По итогам соревнований они получили Skills-паспорта, которыми в России награждают сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills выпускников колледжей. По традиции, вместе со взрослыми участникам на площадке WorldSkills Hi-Tech соревновались юниоры в возрасте от 14 до 16 лет. Всего в чемпионате приняли участие 126 школьников из подшефных корпорациям учебных заведений. Соревнования среди юниоров в этом году были представлены линейкой WorldSkills Junior в 19 компетенциях.
"За эти четыре года WorldSkills Hi-Tech приобрел свой неповторимый охват, свой стиль. И в течение трех соревновательных дней здесь царила атмосфера здоровой конкуренции, атмосфера взаимопомощи, взаимовыручки. Самое главное, здесь чувствовалась хорошая, достойная командная работа, и, наверное, только она может способствовать успеху любого дела, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.