РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
WorldSkills

Победителем WorldSkills Hi-Tech 2017 стала команда Росатома

11:1308.11.2017
(обновлено: 11:30 08.11.2017)
0381
© Фото : Пресс-служба WorldSkills RussiaWorldSkills Hi-TechWorldSkills Hi-Tech
© Фото : Пресс-служба WorldSkills Russia

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8  ноя — РИА Новости. Победителем медального зачета завершившегося в Екатеринбурге IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 стала сборная госкорпорации "Росатом", а сварщик из Росатома Алексей Григорович стал обладателем денежного приза от Фонда развития промышленности  - одного миллиона рублей.

V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника. Архивное фото
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Российский чемпионат WorldSkills Hi-Tech получит международный статус
Второе место заняла сборная Ростеха, третье — участники команды Евраза.

Сборная Росатома завоевала 8 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, третий год подряд сделав госкорпорацию чемпионом соревнований WorldSkills Hi-Tech. Команда Ростеха завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль, а участники соревнований из Евраза завоевали 1 "золото", 3 "серебра" и 2 "бронзы".

"Чемпионат имеет огромное значение для корпорации. Мы сделаем все, чтобы с каждым годом росло количество участников, рос профессионализм, потому что здесь закладываются наши будущие победы", — заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лиахачев на церемонии награждения.

Четвертый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным как по количеству участников, так и по числу посетителей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 молодых рабочих, за выступлениями которых наблюдали 30 тысяч посетителей.

Директор департамента стратегического маркетинга и развития ИЭК-Холдинг Илья Чаплинский и гендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов во время подписания соглашения о сотрудничестве
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс"
Экзамен по стандартам WorldSkills признан крупнейшими компаниями
Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов напомнил, что Свердловская область уже в четвертый раз принимает чемпионат. Он выразил благодарность партнерам и спонсорам, которые регулярно поддерживают чемпионат, экспертам, которые  честно судили, обеспечили высокий уровень правоведения и сравнимость наших стандартов с мировым именем.

"Даже в WorldSkills International отметили, что один из лучших чемпионатов", — отметил Уразов.

В WorldSkills Hi-Tech 2017 приняли участие 29 команд ведущих российских корпораций и холдингов: Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД и другие. Сборная каждого из них была сформирована по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года. Вместе с сотрудниками российских предприятий в соревнованиях вне конкурса соревновались студенты колледжей и вузов (сборная СПО/ВПО), а также иностранные участники из Австрии, Бразилии, Казахстана, Китая, Монголии, Швейцарии и ЮАР. По итогам соревнований они получили Skills-паспорта, которыми в России награждают сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills выпускников колледжей.  По традиции, вместе со взрослыми участникам на площадке WorldSkills Hi-Tech соревновались юниоры в возрасте от 14 до 16 лет. Всего в чемпионате приняли участие 126 школьников из подшефных корпорациям учебных заведений. Соревнования среди юниоров в этом году были представлены линейкой WorldSkills Junior в 19 компетенциях.

"За эти четыре года WorldSkills Hi-Tech приобрел свой неповторимый охват, свой стиль. И в течение трех соревновательных дней здесь царила атмосфера здоровой конкуренции, атмосфера взаимопомощи, взаимовыручки. Самое главное, здесь чувствовалась хорошая, достойная командная работа, и, наверное, только она может способствовать успеху любого дела, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

 

Комментировать
WorldSkills
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена