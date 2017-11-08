Победителем WorldSkills Hi-Tech 2017 стала команда Росатома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Победителем медального зачета завершившегося в Екатеринбурге IV Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017 стала сборная госкорпорации "Росатом", а сварщик из Росатома Алексей Григорович стал обладателем денежного приза от Фонда развития промышленности - одного миллиона рублей.

Второе место заняла сборная Ростеха, третье — участники команды Евраза.

Сборная Росатома завоевала 8 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, третий год подряд сделав госкорпорацию чемпионом соревнований WorldSkills Hi-Tech. Команда Ростеха завоевала 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль, а участники соревнований из Евраза завоевали 1 "золото", 3 "серебра" и 2 "бронзы".

"Чемпионат имеет огромное значение для корпорации. Мы сделаем все, чтобы с каждым годом росло количество участников, рос профессионализм, потому что здесь закладываются наши будущие победы", — заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лиахачев на церемонии награждения.

Четвертый Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным как по количеству участников, так и по числу посетителей. За медали по 30 компетенциям боролись 300 молодых рабочих, за выступлениями которых наблюдали 30 тысяч посетителей.

Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов напомнил, что Свердловская область уже в четвертый раз принимает чемпионат. Он выразил благодарность партнерам и спонсорам, которые регулярно поддерживают чемпионат, экспертам, которые честно судили, обеспечили высокий уровень правоведения и сравнимость наших стандартов с мировым именем.

"Даже в WorldSkills International отметили, что один из лучших чемпионатов", — отметил Уразов.

В WorldSkills Hi-Tech 2017 приняли участие 29 команд ведущих российских корпораций и холдингов: Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД и другие. Сборная каждого из них была сформирована по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года. Вместе с сотрудниками российских предприятий в соревнованиях вне конкурса соревновались студенты колледжей и вузов (сборная СПО/ВПО), а также иностранные участники из Австрии, Бразилии, Казахстана, Китая, Монголии, Швейцарии и ЮАР. По итогам соревнований они получили Skills-паспорта, которыми в России награждают сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills выпускников колледжей. По традиции, вместе со взрослыми участникам на площадке WorldSkills Hi-Tech соревновались юниоры в возрасте от 14 до 16 лет. Всего в чемпионате приняли участие 126 школьников из подшефных корпорациям учебных заведений. Соревнования среди юниоров в этом году были представлены линейкой WorldSkills Junior в 19 компетенциях.

"За эти четыре года WorldSkills Hi-Tech приобрел свой неповторимый охват, свой стиль. И в течение трех соревновательных дней здесь царила атмосфера здоровой конкуренции, атмосфера взаимопомощи, взаимовыручки. Самое главное, здесь чувствовалась хорошая, достойная командная работа, и, наверное, только она может способствовать успеху любого дела, — сказал заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.