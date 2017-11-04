Гендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопонимании

Гендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопонимании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Представители Китая и Монголии договорились с руководством "Ворлдскиллс Россия" о признании результатов независимой оценки квалификации по стандартам WorldSkills и о распространении российской системы профессиональной подготовки в этих странах.

Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу меморандум о взаимопонимании (MEU)подписали генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков, председатель альянса "Один пояс и один путь" Лю Женинг. Подписание состоялось в рамках IV национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017.

Аналогичный меморандум был подписан с руководителем отдела профессионального образования и обучения Минтруда и соцзащиты Монголии Халиунаа Авирмэд. Монголия также присоединилась к проекту FutureSkills по разработке программ опережающего обучения для экономики будущего.

"Ворлдскиллс Россия – это не только и не столько соревновательные технологии. Это в первую очередь серьезная система подготовки, которая теперь будет распространятся в Монголии и в Китайской народной республике. Подписанные с этими странами соглашения регламентируют распространение российских практик развития профессиональных навыков", – сказал Уразов, комментируя подписанные документы.

По словам Лю Женнига, Китай рассматривает достигнутые договоренности в первую очередь как развитие международной кооперации с Россией в деле подготовки рабочих кадров на основе универсальных методик WorldSkills. Он выразил надежду, что соревнования по профессиональному мастерству будут теперь чаще проходить на евразийском уровне.

Китай и Монголия признали результаты независимой оценки квалификации по стандартам WorldSkills. В России она проходит с 2017 года в формате демонстрационного экзамена, который сдают выпускники колледжей и техникумов. На международной арене демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills уже признали Индия, Новая Зеландия, Белоруссия и Казахстан.

V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Мехатроника". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Мехатроника". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Электроника". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Электроника". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Парикмахерское искусство". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Парикмахерское искусство". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Кровельные работы по металлу". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Кровельные работы по металлу". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Сварочные технологии". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Сварочные технологии". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Ювелирное дело". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Ювелирное дело". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Флористика". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Флористика". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Ветеринария". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Ветеринария". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Ветеринария". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Ветеринария". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Кондитерское дело". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Кондитерское дело". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Ресторанный сервис". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Ресторанный сервис". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Спасательные работы". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Спасательные работы". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Электроника". © Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий" Соревнования в компетенции "Электроника". /

Стороны договорились о совместной модернизации профессиональных, образовательных стандартов и учебных программ в соответствии с лучшими мировыми практиками WorldSkills. В частности, страны будут продвигать "Глобальный паспорт компетенций" (Global Skills Passport), делиться опытом и проводить совместные тренировки национальных сборных, тренеров, наставников, экспертов и мастеров производственного обучения. Эксперты из Китая будут принимать участие в чемпионатах экспертов WorldSkills Russia и в программах подготовки Академии WorldSkills. Кроме того, страны проведут прогнозирование потребностей компетенций будущего, по результатам которого разработают и запустят программы опережающего обучения FutureSkills.

Страны также договорились содействовать развитию макрорегиональной организации WorldSkills Eurasia, созданной в 2017 году национальными операторами WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении для развития кадрового потенциала на евразийском пространстве. В частности, Китай окажет содействие в подготовке и проведении открытого евразийского чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017 © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Ландшафтный дизайн". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Ландшафтный дизайн". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Технологии моды". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Технологии моды". © Фото : Worldskills Russia Международные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет. © Фото : Worldskills Russia Международные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет. © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Кондитерское дело". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Кондитерское дело". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Флористика". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Флористика". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Мобильная робототехника". © Фото : Worldskills Russia Соревнования в компетенции "Мобильная робототехника". © Фото : Worldskills Russia Стенд "WorldSkills Kazan 2019". Презентация национальной выпечки. © Фото : Worldskills Russia Стенд "WorldSkills Kazan 2019". Презентация национальной выпечки. © Фото : Worldskills Russia Рэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата. © Фото : Worldskills Russia Рэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата. © Фото : Worldskills Russia Встреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец. © Фото : Worldskills Russia Встреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец. © Фото : Worldskills Russia Церемония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017. © Фото : Worldskills Russia Церемония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017. © Фото : Worldskills Russia Передача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции "Веб-дизайн". © Фото : Worldskills Russia Передача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции "Веб-дизайн". /

Демонстрационный экзамен по стандартам "Ворлдскиллс" – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. Он включает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков. С января 2017 года демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проходит в пилотном режиме в 26 регионах, его уже сдали более 14 тысяч студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций по 74 компетенциям. Все участники демэкзаменаполучили специальные skills-паспорта, которые помогают при трудоустройстве в ведущие российские компании.