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WorldSkills

Worldskills Russia договорилась о сотрудничестве с Китаем и Монголией

17:5704.11.2017
(обновлено: 17:58 04.11.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс"Гендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопониманииГендиректор Союза Молодые профессионалы Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков Лю Женинг во время подписания меморандума о взаимопонимании
© Фото : предоставлено пресс-службой "Вордскилс"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя – РИА Новости. Представители Китая и Монголии договорились с руководством "Ворлдскиллс Россия" о признании результатов независимой оценки квалификации по стандартам WorldSkills и о распространении российской системы профессиональной подготовки в этих странах.

Президент РФ Владимир Путин. 3 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу меморандум о взаимопонимании (MEU)подписали генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов и представитель КНР в деловом совете БРИКС по развитию навыков, председатель альянса "Один пояс и один путь" Лю Женинг. Подписание состоялось в рамках IV национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2017.

Аналогичный меморандум был подписан с руководителем отдела профессионального образования и обучения Минтруда и соцзащиты Монголии Халиунаа Авирмэд. Монголия также присоединилась к проекту FutureSkills по разработке программ опережающего обучения для экономики будущего.

"Ворлдскиллс Россия – это не только и не столько соревновательные технологии. Это в первую очередь серьезная система подготовки, которая теперь будет распространятся в Монголии и в Китайской народной республике. Подписанные с этими странами соглашения регламентируют распространение российских практик развития профессиональных навыков", – сказал Уразов, комментируя подписанные документы.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. 27 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По словам Лю Женнига, Китай рассматривает достигнутые договоренности в первую очередь как развитие международной кооперации с Россией в деле подготовки рабочих кадров на основе универсальных методик WorldSkills. Он выразил надежду, что соревнования по профессиональному мастерству будут теперь чаще проходить на евразийском уровне.

Китай и Монголия признали результаты независимой оценки квалификации по стандартам WorldSkills. В России она проходит с 2017 года в формате демонстрационного экзамена, который сдают выпускники колледжей и техникумов. На международной арене демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills уже признали Индия, Новая Зеландия, Белоруссия и Казахстан.

V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Мехатроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Мехатроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Мехатроника".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Электроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Электроника".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Парикмахерское искусство".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Парикмахерское искусство
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Парикмахерское искусство".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Кровельные работы по металлу".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Кровельные работы по металлу
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Кровельные работы по металлу".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Сварочные технологии".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Сварочные технологии
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Сварочные технологии".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ювелирное дело".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ювелирное дело
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ювелирное дело".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Флористика".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Флористика
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Флористика".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ветеринария".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ветеринария
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ветеринария".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ветеринария".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ветеринария
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ветеринария".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Кондитерское дело".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Кондитерское дело
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Кондитерское дело".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Ресторанный сервис".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Ресторанный сервис
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Ресторанный сервис".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Спасательные работы".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Спасательные работы
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Спасательные работы".
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"Соревнования в компетенции "Электроника".V Национальный чемпионат WorldSkills в Краснодаре. Соревнования в компетенции Электроника
© Фото : ООО "Агентство гуманитарных технологий"
Соревнования в компетенции "Электроника".
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Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills в ОАЭ. Архивное фото
© Фото : WorldSkills
Россия завоевала шесть золотых медалей в финале WorldSkills в Абу-Даби
Стороны договорились о совместной модернизации профессиональных, образовательных стандартов и учебных программ в соответствии с лучшими мировыми практиками WorldSkills. В частности, страны будут продвигать "Глобальный паспорт компетенций" (Global Skills Passport), делиться опытом и проводить совместные тренировки национальных сборных, тренеров, наставников, экспертов и мастеров производственного обучения. Эксперты из Китая будут принимать участие в чемпионатах экспертов WorldSkills Russia и в программах подготовки Академии WorldSkills. Кроме того, страны проведут прогнозирование потребностей компетенций будущего, по результатам которого разработают и запустят программы опережающего обучения FutureSkills.

Страны также договорились содействовать развитию макрорегиональной организации WorldSkills Eurasia, созданной в 2017 году национальными операторами WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении для развития кадрового потенциала на евразийском пространстве. В частности, Китай окажет содействие в подготовке и проведении открытого евразийского чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Минобрнауки рассказали о развитии движения WorldSkills в России
Демонстрационный экзамен по стандартам "Ворлдскиллс" – это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. Он включает моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков. С января 2017 года демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia проходит в пилотном режиме в 26 регионах, его уже сдали более 14 тысяч студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций по 74 компетенциям. Все участники демэкзаменаполучили специальные skills-паспорта, которые помогают при трудоустройстве в ведущие российские компании.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Ландшафтный дизайн".Соревнования в компетенции Ландшафтный дизайн
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Ландшафтный дизайн".
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Технологии моды".Соревнования в компетенции Технологии моды
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Технологии моды".
© Фото : Worldskills RussiaМеждународные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет.Международные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет
© Фото : Worldskills Russia
Международные презентационные соревнования JuniorSkills для школьников 14-16 лет.
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Кондитерское дело".Соревнования в компетенции Кондитерское дело
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Кондитерское дело".
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Флористика".Соревнования в компетенции Флористика
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Флористика".
© Фото : Worldskills RussiaСоревнования в компетенции "Мобильная робототехника".Соревнования в компетенции Мобильная робототехника
© Фото : Worldskills Russia
Соревнования в компетенции "Мобильная робототехника".
© Фото : Worldskills RussiaСтенд "WorldSkills Kazan 2019". Презентация национальной выпечки.Стенд WorldSkills Kazan 2019. Презентация национальной выпечки
© Фото : Worldskills Russia
Стенд "WorldSkills Kazan 2019". Презентация национальной выпечки.
© Фото : Worldskills RussiaРэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата.Рэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата
© Фото : Worldskills Russia
Рэпер L'One поддерживает российскую сборную на площадке чемпионата.
© Фото : Worldskills RussiaВстреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец.Встреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец
© Фото : Worldskills Russia
Встреча национальной сборной России с вице-премьером правительства России Ольгой Голодец.
© Фото : Worldskills RussiaЦеремония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017.Церемония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017
© Фото : Worldskills Russia
Церемония закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi – 2017.
© Фото : Worldskills RussiaПередача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции "Веб-дизайн".Передача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции Веб-дизайн
© Фото : Worldskills Russia
Передача флага международного движения WorldSkills Константину Ларину, завоевавшему золотую медаль чемпионата в компетенции "Веб-дизайн".
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