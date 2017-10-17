На WorldSkills в Абу-Даби проводят мастер-классы по татарской выпечке

КАЗАНЬ, 17 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Интерактивный стенд WorldSkills Kazan 2019 работает в Абу-Даби в дни проведения мирового чемпионата WorldSkills в выставочном комплексе Abu Dhabi National Exhibition Centre, где представители Татарстана, в частности, проводят мастер-классы по приготовлению национальных татарских блюд, сообщает оргкомитет татарстанской делегации.

"Стенд площадью 190 квадратных метров включает несколько зон. В частности, демонстрационную зону национальной выпечки, зону Kinnect и союза "Молодые профессионалы WorldSkills Russia". В зоне национальной выпечки представлены блюда татарской кухни", — говорится в сообщении.

Как рассказал директор по развитию компании "Тюбетей Кафе" Руслан Гильмутдинов, каждый час в зоне национальной выпечки проводятся мастер-классы по приготовлению татарских блюд.

"Здесь мы готовим, а потом даем попробовать всем желающим блюда татарской кухни, такие как чак-чак, губадия, треугольники, пирожки с капустой. За день несколько сотен человек подходит. В день готовим по четыре пирога и по 150 пирожков. Ингредиенты покупаем здесь, но привезли с собой красный творог, потому что здесь такого не найдешь. И пока не нашли клюкву — хотели приготовить морс", — сказал Гильмутдинов.

По его словам, в основном у посетителей зоны пользуются популярностью треугольники. "Люди любят мясо. Но много и вегетарианцев, которые просят пирожки с капустой. И наш пирог с кортом — красным творогом — всем нравится, все удивляются, насколько необычная комбинация", — добавил он.

С 14 по 19 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. В нем принимает участие свыше 1,2 тысячи конкурсантов и около 1,1 тысячи экспертов, 60 официальных и технических делегатов из 59 стран и регионов-членов WorldSkills International. На чемпионате представлено 52 соревновательные компетенции, национальная сборная WorldSkills Russia состоит из 58 участников, которые задействованы во всех компетенциях. Татарстан в составе российской сборной представлен восемью участниками по семи компетенциям. Также три участника заявлены в дублирующем составе.

Следующий мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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