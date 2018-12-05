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Эксперт оценил испытанный Украиной комплекс ПВО С-125

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Декабрь 2018 (35)
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© Фото : страница Александра Турчинова в соцсетиИспытание ракетного комплекса С-125. Архивное фотоИспытание ракетного комплекса С-125. Архивное фото
© Фото : страница Александра Турчинова в соцсети

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Испытанный Украиной ракетный комплекс С-125 не представляет военного интереса, поскольку для полноценной модернизации этой старой советской системы у Киева не хватило бы ресурсов, заявил РИА Новости в среду военный эксперт Алексей Леонков.

Испытания украинской крылатой ракеты
© Фото : страница Александра Турчинова в Facebook
"Примарафетили старье". Эксперт о ракетных пусках Украины на Черном море
Ранее глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об удачном испытании новых крылатых ракет, которыми планируют усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях. Власти Украины после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы, ввели военное положение в десяти областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Турчинов отметил, что в среду была "отработана система береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125".

"С-125 — это комплекс ПВО советского производства. Для того, чтобы его модернизировать, Украина должна обладать соответствующими технологиями, которых у нее нет. Этот комплекс не представляет интереса с военной точки зрения, так как предприятия оборонной промышленности Украины сейчас находятся на стадии стагнации и упадка. Подобные "переделки", которые время от времени Украина выдает за новое оружие, создаются для пиара ее действующей власти ", — сказал Леонков.

Украинские военные провели испытания новой украинской высокоточной управляемой боевой ракеты, 26 мая 2017. Архивное фото
© Фото : Министерство обороны Украины
На Украине заявили о создании ракет, способных "достать до Москвы"
По его словам, комплекс С-125 пускает ракеты класса "земля-воздух ", а украинцы попытались переделать его под береговой противокорабельный комплекс, способный поражать надводные движущиеся цели.

"Это комплекс, который пускает ракеты класса "земля-воздух". Украинцы попытались изменить программу полета ракет так, чтобы они поражали надводные цели. Навряд ли им это удалось, потому что даже если переделать программу, эта ракета должна поражать воздушные цели, по своей массе намного меньшие, чем корабль", — добавил Леонков.

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