Турция призвала к деэскалации в Черном море

АНКАРА, 5 дек — РИА Новости. Турция после инцидента в Керченском проливе призывает Россию и Украину впредь договариваться во избежание подобных случаев, заявил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Думаю, что арестованные корабли и моряки должны быть освобождены, и, вероятно, процесс в этом направлении идет. Право пользоваться проходом через Керченский пролив есть и у России, и у Украины. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, но Турция — также страна на Черном море, и мы не хотим напряженности в регионе. Обеим странам нужно договариваться, чтобы таких проблем больше не было. Турция будет продолжать вносить свой вклад в это", — сказал Чавушоглу журналистам в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал TRT.

Он добавил, что президент Турции Тайип Эрдоган обсуждал инцидент в Керченском проливе с президентами России, Украины и США.

"Турция хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, и наш президент может стать посредником", — добавил турецкий политик.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.