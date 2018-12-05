Турция объявила в розыск двух саудовских экс-чиновников по делу Хашукджи

АНКАРА/АНТАКЬЯ (Турция), 5 дек — РИА Новости. Турецкий суд вынес постановление о розыске и заочном аресте по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи двух приближенных наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает в среду агентство Anadolu.

Речь идет о бывшем заместителе главы Службы общей разведки Саудовской Аравии Ахмеде аль-Асири и Сауде аль-Кахтани, который на момент убийства журналиста являлся советником наследного принца. Отмечается, что у прокуратуры Стамбула, которая обратилась в суд с запросом на их арест, имеются серьезные основания предполагать, что аль-Асири и аль-Кахтани могли быть организаторами убийства Хашукджи.

Чиновник в министерстве юстиции Турции сообщил РИА Новости, что ордер на арест двух подозреваемых министерство отправит в МИД Турции для передачи саудовской стороне. "Министерство юстиции пока не получило ордер на арест", — добавил он.

По словам чиновника, также пока неизвестно, будет ли направляться запрос на розыск аль-Асири и аль-Кахтани через Интерпол.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.