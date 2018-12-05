В Испании протесты против крайне правой партии VOX закончились беспорядками

МАДРИД, 5 дек — РИА Новости. Акции протеста в Андалусии (Испания) против крайне правой партии VOX, прошедшей в региональный парламент по итогам воскресных выборов, закончились беспорядками.

Акции прошли в Гранаде, Хаэне, Севилье, Кадисе, Малаге, Альхесирасе и других городах.

В Кадисе на митинг под лозунгом "Андалусия не место для фашизма", который у городской мэрии проводили антифашистские организации, связанные с левой партией Podemos, собрались около 2,5 тысячи человек. После завершения акции часть митингующих устроила в городе беспорядки — они переворачивали и жгли контейнеры для мусора, срывали зеркала автомобилей, разрисовывали банки и магазины, напали на журналистов, освещавших события. Полиция применила дубинки и резиновые пули. Два человека задержаны.

Полиция Гранады в ночь со вторника на среду убрала палаточный городок, который в понедельник установили перед зданием мэрии противники VOX, и в котором в этот момент находились около шестидесяти человек.

В Хаэне в акции под лозунгами "No pasarán", "Хаэн станет борьбой с фашизмом", "VOX, слушай, Хаэн борется", "Франко не умер, он в парламенте" приняли участие около 500 человек. В руках митингующих были флаги Второй Испанской республики. Акцию поддержали Испанская социалистическая рабочая партия, "Объединенные левые", Podemos.

Второго декабря в Андалусии, самом большом испанском автономном сообществе, состоялись выборы в региональный парламент. Занявшая по их итогам первое место Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), правившая в Андалусии в течение 36 лет, получила лишь 33 мандата из 109. Крайне правая партия VOX получила 12 мандатов, что дает возможность создания правой коалиции — Народной партии, "Граждан" и ультраправых. Крайне правые не избирались ни в парламент Испании, ни в один из парламентов автономных сообществ в течение последних сорока лет.

VOX была создана в конце 2013 года. Она провозглашает своими целями борьбу с нелегальной миграцией, заявляет о необходимости упразднения автономий, отмене Закона об исторической памяти (направленного на избавление страны от "наследия франкизма") и "защите семейных ценностей" (что включает отмену законодательства о защите прав женщин и запрет абортов).