Мужчина с ребенком голосует на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №57 в Донецке. 11 ноября 2018

Мужчина с ребенком голосует на выборах главы и депутатов Народного совета ДНР на избирательном участке №57 в Донецке. 11 ноября 2018

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Дипломаты стран ЕС согласовали расширение санкционного списка в отношении девяти человек, которых ЕС считает ответственными за организацию выборов в Донбассе 11 ноября, сообщил в среду источник в структурах ЕС.

Ранее источник в структурах ЕС заявлял, что реакцией на проведение выборов в Луганске и Донецке может стать расширение "черного списка".

В среду прошло заседание подготовительного комитета постпредов стран ЕС, в повестке которого указан пункт об "ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, новые списки, принятие решений".

"Послы согласовали ограничительные меры в отношении девяти физических лиц, которые ответственны за так называемые выборы на востоке Украины", — сказал РИА Новости источник.