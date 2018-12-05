БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Дипломаты стран ЕС согласовали расширение санкционного списка в отношении девяти человек, которых ЕС считает ответственными за организацию выборов в Донбассе 11 ноября, сообщил в среду источник в структурах ЕС.
В среду прошло заседание подготовительного комитета постпредов стран ЕС, в повестке которого указан пункт об "ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, новые списки, принятие решений".
"Послы согласовали ограничительные меры в отношении девяти физических лиц, которые ответственны за так называемые выборы на востоке Украины", — сказал РИА Новости источник.