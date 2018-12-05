МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева нарушил права экс-президента Украины Виктора Януковича, отказавшись продлить рассмотрение его дела и дать ему возможность выступить с последним словом, заявил адвокат Януковича в эфире украинского канала Newsone.

Ранее в среду защита Януковича сообщила, что он по состоянию здоровья не может выступить с последним словом, о чем предоставила документы. Адвокаты попросили объявить перерыв в рассмотрении дела. Однако суд это ходатайство отклонил, судьи отправились в совещательную комнату для для вынесения приговора Януковичу.

"Суд фактически не дал возможности Виктору Федоровичу обратиться с последним словом. Это безусловное нарушение. Мы видим, что суд спешит, не хочет услышать Виктора Федоровича в связи с тем, что он может дать устные пояснения про те факты, которые не хочет слышать власть Украины", — заявил защитник Януковича Александр Байдик.

Он отметил, что 19 ноября суд установил: Янукович находится на лечении, и дал ему возможность высказаться. При этом сегодня, когда, по словам адвоката, защита рассказала про его диагноз более обстоятельно, суд ее не услышал.

"Адвокатам не дают возможности закончить свои судебные дебаты. Если защитнику не дают возможности выступить — это грубое нарушение, и на это надо реагировать. У нас правда нет иллюзий по поводу приговора. Дальше мы будем дальнейшие действия обговаривать с нашим клиентом", — сказал Байдик.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.