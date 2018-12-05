Герасимов рассказал о возможности США нарастить число ядерных боезарядов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. США обходят ряд положений договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), что позволяет Вашингтону в случае необходимости в кратчайшие сроки увеличить количество ядерных боезарядов более чем на 1200 единиц, заявил в среду в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
При этом Герасимов подчеркнул, что Россия полностью выполнила свои обязательства по данному договору. Генерал выразил надежду, что американская сторона конструктивно подойдет к решению проблемы, и возобновят диалог о продлении действия СНВ-3.