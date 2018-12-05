Герасимов рассказал о возможности США нарастить число ядерных боезарядов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. США обходят ряд положений договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), что позволяет Вашингтону в случае необходимости в кратчайшие сроки увеличить количество ядерных боезарядов более чем на 1200 единиц, заявил в среду в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"К сожалению, наши американские партнеры для выхода на установленные Договором количественные параметры на протяжении двух лет осуществляли переоборудование части своих стратегических наступательных средств (по четыре пусковые установки на каждой из 14 подводных лодок типа "Огайо" и 41 ТБ В-52Н) и в одностороннем порядке исключили их из учета по Договору. Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц", — сказал он.

При этом Герасимов подчеркнул, что Россия полностью выполнила свои обязательства по данному договору. Генерал выразил надежду, что американская сторона конструктивно подойдет к решению проблемы, и возобновят диалог о продлении действия СНВ-3.