Могерини планирует на полях ОБСЕ встретиться с Лавровым и Климкиным

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что планирует встретиться в четверг на полях министерской встречи ОБСЕ отдельно с главами МИД РФ и Украины Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным для обсуждения ситуации вокруг Азовского моря.

"Я обсужу ситуацию на встречах с российским и украинским министрами завтра. Наша позиция всегда была ясной, мы твердо выступали за суверенитет Украины, но мы также обеспокоены ситуацией в Азовском море", — сообщила она журналистам, прибыв на переговоры глав МИД стран НАТО.

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Майя Косьянчич уточнила, что встречи пройдут отдельно.

Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.