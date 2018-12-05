ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Противостоять глобальным угрозам РФ и США могут лишь вместе, как это было во время Второй мировой войны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Именно в те недели СССР и США оказались связаны общей целью – борьбой с нацистской агрессией. 11 декабря 1941 года – спустя шесть дней после начала контрнаступления Красной Армии под Москвой – Гитлер объявил войну Соединенным Штатам", — напомнил посол.
Он констатировал, что в настоящее время "все более активно предпринимаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны".
"Их инициаторы, преследуя свои конъюнктурные интересы, не гнушаются осквернения светлой памяти миллионов героев. Хотел бы заверить, что подобные действия будут встречать самый решительный отпор с нашей стороны", — пообещал дипломат.
Говоря о событиях, показанных в картине, Антонов напомнил, что значительную роль в сдерживании немецко-фашистских войск на подступах к Москве сыграли переброшенные из Средней Азии воинские части, среди которых была 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, сформированная в Казахской и Киргизской республиках СССР.
"Ее героическое сопротивление поздней осенью – зимой 1941 года не позволило агрессору воплотить свои замыслы", — подчеркнул посол.