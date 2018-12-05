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Антонов: противостоять глобальным угрозам Россия и США могут лишь вместе

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фотоПосол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Противостоять глобальным угрозам РФ и США могут лишь вместе, как это было во время Второй мировой войны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Вторая мировая война наглядно продемонстрировала, что эффективное противодействие экзистенциональным угрозам возможно лишь при наличии сотрудничества и координации усилий", — заявил Антонов, выступая на торжественном вечере в посольстве РФ по случаю 77-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой.

"Именно в те недели СССР и США оказались связаны общей целью – борьбой с нацистской агрессией. 11 декабря 1941 года – спустя шесть дней после начала контрнаступления Красной Армии под Москвой – Гитлер объявил войну Соединенным Штатам", — напомнил посол.

Он констатировал, что в настоящее время "все более активно предпринимаются попытки переписать историю Великой Отечественной войны".

"Их инициаторы, преследуя свои конъюнктурные интересы, не гнушаются осквернения светлой памяти миллионов героев. Хотел бы заверить, что подобные действия будут встречать самый решительный отпор с нашей стороны", — пообещал дипломат.

Анатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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К годовщине даты в российском посольстве совместно с посольством Казахстана и Российским военно-историческим обществом организован показ художественного фильма "28 панфиловцев". Перед началом показа гостей угощали гречневой кашей с тушенкой из военно-полевой кухни, звучали песни военной поры, демонстрировались кадры из документального фильма "Разгром немецко-фашистских войск под Москвой", который в 1943 году получил "Оскар".

Говоря о событиях, показанных в картине, Антонов напомнил, что значительную роль в сдерживании немецко-фашистских войск на подступах к Москве сыграли переброшенные из Средней Азии воинские части, среди которых была 316-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Ивана Панфилова, сформированная в Казахской и Киргизской республиках СССР.

"Ее героическое сопротивление поздней осенью – зимой 1941 года не позволило агрессору воплотить свои замыслы", — подчеркнул посол.

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