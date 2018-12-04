Среди задержанных украинских моряков оказались курсанты

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Московский омбудсмен Татьяна Потяева обговорит с уполномоченными по правам человека России и Украины вопрос о продолжении учебы двух украинских курсантов, оказавшихся среди задержанных в Керченском проливе и помещенных в московское СИЗО "Лефортово".

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу РФ. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Всех находившихся на кораблях моряков арестовали на два месяца. Во вторник Потяева посетила задержанных украинских моряков в двух следственных изоляторах Москвы — "Лефортово" и "Матросская тишина".

"Меня особенно потревожило, и этой темой нужно заняться, в том числе, уполномоченной по правам человека Украины: среди находящихся в "Лефортово" есть два курсанта, в этот день их направили на стажировку из училища. Один из ребят очень удручён, потому что он живёт один, без родителей, и как сложится его учебная судьба, непонятно. Я попрошу Татьяну Москалькову (омбудсмен РФ — ред.) обговорить с уполномоченным на Украине вопрос, чтобы их отчисление из училища не состоялось", — сказала Потяева журналистам по итогам посещения изолятора.