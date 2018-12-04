Киев пытается втянуть Москву в обмен пленными в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) по обмену военнопленных Ольга Кобцева обвинила представителей Киева в гуманитарной подгруппе в попытке втянуть РФ в процесс обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе.

Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова предложила представителям Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу в Минске провести обмен пленными 27 декабря.

"По вопросу обмена удерживаемых лиц украинская сторона сегодня сделала откровенно фиктивное предложение. Предложили освобождение удерживаемых в республиках сторонников киевских властей в обмен на освобождение "украинских политзаключенных" якобы содержащихся на территории России. Также предлагают участие в обмене содержащихся на территории Украины российских граждан", — сказала во вторник Кобцева РИА Новости.

Кобцева подчеркнула, что вопрос обмена лицами, задержанными на территориях России и Украины, — "это вопрос взаимодействия между Москвой и Киевом". Представитель ЛНР уточнила, что ЛНР и ДНР — сторонники согласованной в Минске формулы обмена по принципу "всех установленных на всех установленных, без какого-либо деления их на категории, на чем настаивает украинская сторона".

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев большой обмен пленными в Донбассе. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен. Второй этап обмена пленными планировали провести в начале этого года, однако вопрос так и не продвинулся.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.