В НАТО рассказали о вложениях альянса в развитие украинской армии

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. НАТО вкладывается в развитие украинских ВС на "долгосрочную перспективу", практическая поддержка со стороны союзников продолжится, заявил журналистам во вторник чиновник альянса.

Чиновник напомнил, что НАТО поддерживает Украину в модернизации ВМС, оказывает помощь в развитии военно-морской академии, а также помогает через трастовые фонды.

"Все, что я перечислил, это долгосрочные инвестиции. Поддержка реформам и усилению возможностей продолжится, этот процесс не исчерпан, этот процесс реализуется", — сказал он, отвечая на вопрос, какие конкретные меры НАТО предпринимает после событий в Керченском проливе.

"НАТО отмечает впечатляющий прогресс в последние годы, достигнутый Украиной при поддержке НАТО. Украина пока не отвечает стандартам НАТО, и мы продолжим нашу поддержку", — добавил он.

Он напомнил, что после инцидента в Черном море альянс провел консультации с Украиной, прошло чрезвычайное заседание комиссии Украина-НАТО, где подробно разбиралось, что нужно сделать, было одобрено заявление.

По словам должностного лица НАТО, генсек Йенс Столтенберг поддерживает контакт с президентом Украины Петром Порошенко, обсуждаются виды поддержки, альянс также продолжает призывать стороны к сдержанности.

Он также напомнил, что альянс за последний год уже увеличил присутствие в Черном море, был увеличен объем учений и подготовки, а также разведывательных возможностей.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.