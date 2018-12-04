В Минске начала работу контактная группа по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (87)

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе начала работу в Минске, сообщил во вторник журналистам представитель МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В Минске началось заседание контактной группы", — сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве пояснили, что в рамках работы контактной группы будут обсуждаться вопросы прекращения огня в Донбассе, применение ударных беспилотников украинскими силовиками, а также обмен пленными, восстановление работы мобильного оператора Vodafone. Кроме того, планируется обсудить ряд других вопросов, в том числе экономического, политического и гуманитарного характера.

Ранее МИД Белоруссии сообщил, что тематические подгруппы по урегулированию ситуации на востоке Украины также приступили к работе в Минске.