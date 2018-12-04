Глава делегации хуситов пообещал содействовать межйеменским переговорам

ДОХА, 4 дек — РИА Новости. Глава делегации йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Абдессалям пообещал приложить все усилия для успеха переговоров с международно признанными властями Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, говорится в его заявлении, переданном во вторник телеканалом "Аль-Масира".

"Мы приложим все усилия для успеха переговоров, установления мира, окончания войны и снятия блокады (арабской коалиции с северного Йемена — ред.)", — сказал он.

В то же время он заявил об эскалации военных действий в Йемене с утра вторника и готовности армии и сил безопасности отвечать на продвижение проправительственной армии и сил арабской коалиции.

Ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что присланный из Кувейта самолет с делегацией повстанцев-хуситов и спецпосланником ООН по Йемену Мартином Гриффитсом на борту вылетел из столицы Йемена Саны в Швецию на переговоры по йеменскому кризису. Информацию о вылете самолета с хуситами из Саны на переговоры в Швецию подтвердил и подконтрольный им телеканал "Аль-Масира".

В сентябре раунд консультаций под эгидой ООН в Швейцарии сорвался, так как хуситы не прилетели, заявив, что не могли покинуть Сану без гарантии безопасного возвращения.

Ранее дипломаты из посольства РФ в Йемене сообщили, что переговоры пройдут с 5 по 14 декабря в пригороде шведского города Уппсала. Обе стороны конфликта подтверждали намерение участвовать.

Советник президента Йемена, член правительственной делегации на переговорах Абдель Азиз аль-Джабари сообщал, что переговоры начнутся 6 декабря.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.