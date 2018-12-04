В Армении нашли черный ящик разбившегося Су-25

ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Обнаружен черный ящик потерпевшего в Армении крушение военного самолета СУ-25, сообщила советник главы Следственного комитета республики Сона Трузян.
"При осмотре места происшествия был обнаружен черный ящик", — написала Трузян на своей странице в Facebook. По ее словам, следователи устанавливают причины авиакатастрофы.
Ранее начальник отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян сообщила РИА Новости, что главное военное следственное управление (ГВСУ) СК начало расследование по факту крушения СУ-25. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с заместителем председателя СК, начальником ГВСУ Артаком Кркьяшаряном.
Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Надзор над расследованием осуществляет Генпрокуратура.