В Армении нашли черный ящик разбившегося Су-25

ЕРЕВАН, 4 дек – РИА Новости. Обнаружен черный ящик потерпевшего в Армении крушение военного самолета СУ-25, сообщила советник главы Следственного комитета республики Сона Трузян.

Во вторник примерно в 9.20 мск была потеряна связь с самолетом СУ-25 ВС Армении, выполнявшим учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки. Самолет вышел на взлетную полосу в 9.06 мск из аэропорта в Гюмри. Экипаж состоял из двух человек, оба погибли. Место падения СУ-25 было обнаружено в горах в Мараликском районе.

"При осмотре места происшествия был обнаружен черный ящик", — написала Трузян на своей странице в Facebook. По ее словам, следователи устанавливают причины авиакатастрофы.

Ранее начальник отдела информации и по связям с общественностью СК Наира Арутюнян сообщила РИА Новости, что главное военное следственное управление (ГВСУ) СК начало расследование по факту крушения СУ-25. На место происшествия выехала оперативная группа во главе с заместителем председателя СК, начальником ГВСУ Артаком Кркьяшаряном.

Следственный комитет также возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек". Надзор над расследованием осуществляет Генпрокуратура.