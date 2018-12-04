Украинских военных попросили выключать геолокацию при селфи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Силы специальных операций Украины призвали военнослужащих отключать геолокацию, прежде чем сделать селфи, сообщила во вторник пресс-служба командования ССО.

Сообщение об этом появилось на фейсбук-странице ССО на следующий день после поста известного тележурналиста Майкла Щура. Так, он опубликовал несколько селфи со сборов и из учебного центра "Десна" украинских Сухопутных войск, где должен был обучать резервистов.

Генштаб Украины потребовал не снимать на фото или видео перемещения военной техники и учений ВСУ: "Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию".