ВСУ разместили танки в жилом районе Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и самоходные артустановки (САУ) в жилом районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские силовики два раза за последние двое суток открывали огонь по единственному пункту пропуска между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией в районе Станице Луганской.

"В Станице Луганской в частном секторе командование 59 бригады разместило танки и САУ "Акация", — заявил Осадчий.

По его данным, 3 декабря в Станично-Луганском районе зафиксировано передвижение на тралах еще четырех САУ и девяти автомобилей с боеприпасами. Осадчий подчеркнул, что в целом украинские силовики продолжают усиливать группировку вблизи линии соприкосновения.

"В населенном пункте Счастье (у линии соприкосновения. — Прим. ред.) на территории ТЭЦ находится три единицы реактивных систем залпового огня РСЗО "Град", на городском стадионе размещено шесть гаубиц Д-30", — добавил он.

В связи с введением в ряде областей страны военного положения после инцидента в Черном море подразделения и воинские части Объединенных сил Украины были приведены в полную боевую готовность. Президент Петр Порошенко пообещал не ограничивать права и свободы граждан и не проводить частичную мобилизацию, хоть указ это предусматривает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что потенциально решение о введении военного положения в некоторых областях Украины может нести угрозы для эскалации в Донбассе.