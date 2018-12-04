Премьер Испании считает необходимым отменить неприкосновенность короля

МАДРИД, 4 дек – РИА Новости. Реформа Конституции Испании должна включать упразднение неприкосновенности короля, заявил премьер страны Педро Санчес.

Санчес, отвечая на вопрос журналистов, устарела ли конституция в части неприкосновенности короля, сказал "без сомнения", а на вопрос, изъял бы он эту привилегию из основного закона, добавил: "Уверен, что глава государства тоже".

Согласно 56 статье конституции, "личность Короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности".

При этом Санчес признал, что в настоящее время глубокое реформирование конституции невозможно, однако могут быть внесены точечные изменения.

"Я не стремлюсь решить все проблемы нашего поколения. Решим некоторые, а будущие поколения путь решат свои", — сказал премьер в интервью ряду испанских телеканалов, в том числе государственному телевидению Испании TVE, которое он дал в связи с отмечаемым в эти дни 40-летием конституции. В качестве примеров вопросов, по которым могут быть внесены изменения, он назвал здравоохранение, равенство полов, окружающую среду, эвтаназию.

"Нам не надо изобретать конституцию, как было тогда. Но нам надо внести некоторые коррективы, потому что материалы изнашиваются, потому что Испания 2018 года не является той, что была в 1978 году", — сказал глава кабинета.

Ранее правительство Испании приняло решение отменить судебные привилегии для членов кабинета министров, депутатов и сенаторов. Все необходимые изменения будут внесены в конституцию в течение года. Это третья реформа основного закона Испании с момента его принятия в 1978 году.

По конституции, члены правительства, депутаты и сенаторы могут в настоящее время предстать лишь перед Верховным судом страны. После внесения изменений в конституцию (решение правительства должен одобрить парламент) Верховный суд будет рассматривать лишь те дела, которые имеют непосредственное отношение к занимаемым должностям высокопоставленных чиновников, остальные иски могут рассматривать суды более низких инстанций.