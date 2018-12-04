Премьер Молдавии прокомментировал амнистию мигрантов в России

КИШИНЕВ, 4 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что решение РФ об амнистии молдавских мигрантов может быть расценено как вмешательство России в предвыборную кампанию в республике.

МВД РФ после договоренностей лидеров Молдавии и России Игоря Додона и Владимира Путина объявило в понедельник о "миграционной амнистии" для граждан Молдавии, нарушивших сроки пребывания в России. Согласно сообщению МВД РФ, амнистия будет действовать с 1 января по 24 февраля 2019 года. Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля.

"Я видел эту информацию в СМИ, но не ознакомился с официальной нотой на эту тему. Это может быть расценено как вмешательство России в предвыборную кампанию в Молдавии", — заявил Филип журналистам.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.