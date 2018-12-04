Порошенко поставил мир на грани войны, заявил Володин

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко провокацией в территориальных водах РФ фактически поставил мир на грани войны, это должно получить оценку мирового сообщества, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Во вторник состоялась встреча Володина с европарламентарием Роландом Паксасом.

"То напряжение, которое создается в мире, должно получать оценку. Мы не понимаем, почему действия президента Украины сегодня остаются без такой оценки со стороны ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европарламента. Ведь фактически Порошенко поставил мир на грани войны, введя военное положение и поставив под ружье и в состояние боевой готовности войска. Он это сделал для того, чтобы сохранить личную власть", — сказал Володин в ходе встречи.

Политик подчеркнул, что Украине ничего не угрожает. "Та провокация, которая им была реализована в наших территориальных водах, она еще раз показывает, на какие шаги может пойти человек, получая поддержку в Вашингтоне, для сохранения личной власти", — добавил он.

"Это касается всех нас, тех, кто живет в европейском доме, но все молчат", — отметил Володин.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.