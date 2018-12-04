В Китае прокомментировали заявление Трампа по разоружению

ПЕКИН, 4 дек — РИА Новости. Китай всегда выступал за мирное развитие и никогда не участвовал в какой бы то ни было гонке вооружений, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя заявление президента США Дональда Трампа.

Трамп в понедельник написал в Twitter, что уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китай всегда придерживался позиции, что мирное развитие является главным лейтмотивом нынешней эпохи, Китай всегда следовал по пути мирного развития и твердо придерживался оборонительного характера национальной оборонной политики", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "Китай никогда не участвовал в какой-либо гонке вооружений и никогда не представлял угрозу для других стран".