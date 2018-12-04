В Китае из-за технической неисправности экстренно сел самолет China Eastern

ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. Самолет китайской авиакомпании China Eastern во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту города Наньчан провинция Цзянси на востоке страны из-за технического сбоя на борту, в результате которого выпали кислородные маски, говорится в сообщении в официальном аккаунте авиаперевозчика в соцсети Weibo.

Инцидент произошел утром во вторник в самолете, выполнявшем рейс MU5257 из города Циндао восточной провинции Шаньдун в административный центр южной провинции Гуандун – Гуанчжоу. По пока невыясненной причине во время полета выпали кислородные маски, при том что разгерметизации салона, по утверждению авиакомпании, не было.

Командир воздушного судна принял решение прервать полет в целях обеспечения безопасности пассажиров и запросил экстренную посадку в аэропорту города Наньчан, где он успешно приземлился в 10.22 по местному времени (5.22 мск).