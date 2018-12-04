Глава МИД Йемена отправится в Швецию на переговоры с хуситами

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава МИД Йемена Халед аль-Ямани возглавит делегацию правительства страны на переговорах с мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами), которые начнутся в Швеции 6 декабря, сообщил РИА Новости советник президента Йемена, член правительственной делегации на переговорах Абдель Азиз аль-Джабари.

"Министр иностранных дел возглавит делегацию правительства Йемена на переговорах в Швеции", — сказал он.

Он подчеркнул, что правительство "готово обсуждать любой вопрос, который приведет к установлению реального мира в стране". При этом советник президента указал, что делегация правительства отправится в Швецию только после того, как делегация хуситов покинет Сану.

"Мяч в воротах хуситов, если они готовы к миру, мы тоже готовы", — отметил он.

Аль-Джабари уточнил, что переговоры начнутся 6 декабря в пригороде шведской столицы вблизи городка Уппсала.

Ранее дипломаты из посольства РФ в Йемене сообщили, что переговоры пройдут с 5 по 14 декабря в пригороде шведского города Уппсала.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.