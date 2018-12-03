В Бразилии рассказали об угрозах в адрес избранного президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 дек — РИА Новости. Глава кабинета по институциональной безопасности при президенте Бразилии Сержиу Этчегойен рассказал в понедельник об угрозах, поступающих в адрес избранного главы государства Жаира Болсонару.

"Могу рассказать о последних 15 днях. Были, были новые угрозы (в адрес Болсонару)", — приводит слова Этчегойена канал Globo . При этом он не уточнил, о каких конкретно угрозах идет речь.

Болсонару вступает в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. В начале сентября он получил ножевое ранение в результате нападения на предвыборном мероприятии, с тех пор он перенес несколько хирургических операций. Последствия ранения стали одной из причин, по которым Болсонару не смог поехать в Аргентину на саммит G20, куда его пригласил действующий бразильский президент Мишел Темер.