Железняк прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использовал повод с украинской провокацией в Черном море, чтобы избежать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, опасаясь новой волны недовольства и обвинений в связях с Россией от "американских русофобов", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался от проведения двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным на G20. Причиной такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи — освобождение украинских моряков, задержанных за нарушение границы РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с таким решением Трампа.

Перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ Трамп выразил надежду, что Россия и Украина скоро урегулируют эту ситуацию, а также заявил, что хотел бы встретиться с Путиным.

"В крайне непростой международной ситуации диалог лидеров России и США мог бы повлиять на разрядку напряженности между нашими странами и возможно повлиять на разрешение многих глобальных проблем… Опасаясь новой волны недовольства и обвинений в связях с Россией от американских русофобов, господин Трамп использовал повод с украинской провокацией в Черном море, чтобы избежать встречи с Владимиром Путиным", — передает слова Железняка его пресс-служба.

Парламентарий отметил, что активное участие и заявления Путина на саммите G20 продемонстрировало глубину понимания российским президентом высокой ответственности ведущих стран мира в решении сложнейших вопросов и проблем, стоящих перед человечеством.

"Ключевые смыслы, заложенные в выступлениях нашего президента, — Россия ведет миролюбивую политику, соблюдает национальное и международное право, а также заинтересована в конструктивном диалоге с партнёрами и конкретных действиях на благо граждан", — добавил он.

По мнению депутата, странам необходимо осознать, что разжигание конфронтации, протекционизм, санкции, торговые и информационные войны должны быть искоренены как пережиток прошлого.

"Главное, чего мир ожидает от итогов G20, – это стремление к диалогу и поиску общих подходов к решению вопросов, волнующих людей в разных странах, необходимость сохранения мира и его многообразия, укрепление стабильности и противостояние сиюминутным политическим амбициям, способным разрушить систему международной безопасности. Всем необходимо осознать, что разжигание конфронтации, протекционизм, санкции, торговые и информационные войны должны быть искоренены как пережиток прошлого", — добавил политик.

Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В Москве инцидент назвали провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.