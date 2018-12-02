Лавров рассказал о встречах с Бушем — старшим

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, как проходило его общение с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, охарактеризовав его как великого политика.
Джордж Буш-старший скончался в пятницу в Хьюстоне на 95-м году жизни.
На фото: Джордж Герберт Уокер Буш во время учебы в военной академии в 1943 году.
На фото: вице-президент США Джордж Буш выступает на национальном съезде Республиканской партии в Новом Орлеане. 1988 год.
На фото: сейчас уже бывший президент США Барак Обама награждает медалью Свободы Джорджа Буша. 2011 год.
На фото: Борис Ельцин (слева), Михаил Горбачев (в центре) и Джордж Буш (справа) беседуют на официальном обеде в Кремле. 1991 год.
На фото: Джордж Буш на инаугурации Барака Обамы. 2009 год.
На фото: Джордж Буш во время рыбалки во Флориде. 1988 год.
На фото: совместное фото семьи Бушей, 1992 год. В центре Барбара Буш и Джордж Буш — старший.
На фото: Джордж Буш совершает прыжок с парашютной командой армии США "Золотой рыцарь", отмечая день своего 85-летия. 2009 год.
На фото: Джордж Буш с женой Барбарой после победы Джеба Буша на выборах губернатора Флориды. 2002 год.
На фото: бывшие президенты Джордж Уокер Буш и его отец Джордж Герберт Уокер Буш на похоронах Барбары Буш. 2018 год.
На фото: Джордж Буш на церемонии спуска на воду авианосца ВМС США USS George H.W. Bush. 2006 год.
"Я общался с ним не очень продолжительное время, но общался. Считаю, что этот человек внес существенный вклад в развитие США и в то, чтобы эта страна ответственно подходила к роли, которую играет в мире с учетом ее веса в международных делах", — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По словам Лаврова, он прекрасно помнит, как в 1991 году Буш-старший находился в Москве, откуда поехал на Украину, где "действительно выступал за то, чтобы все политические силы в СССР нашли в себе ответственность и чувство долга и сохранили бы страну, не создавая огромных, трагических проблем для миллионов граждан", которые в одночасье после того, как СССР все-таки распался, оказались в иностранных государствах.
"Это был великий политик. Думаю, что все слова, которые мы слышим о его заслугах, действительно отражают искреннее отношение к этому человеку", — добавил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что в день смерти Буша-старшего смотрел телеканал CNN и Fox News, где один один из комментаторов сказал, что Буш-старший обрел свое место в истории благодаря тому, что помог Михаилу Горбачеву осуществить "мягкую посадку" СССР.
"На самом деле, Джордж Буш-старший не стремился помогать кому-то совершать "мягкую посадку". Он стремился, чтобы люди, которые жили столетиями и десятилетиями в одной стране, не пострадали от геополитических игр. Вот, о чем сегодня можно говорить с уверенностью", — пояснил глава МИД России.
Джордж Буш-старший занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.