Лавров рассказал о встречах с Бушем — старшим

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, как проходило его общение с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, охарактеризовав его как великого политика.

Джордж Буш-старший скончался в пятницу в Хьюстоне на 95-м году жизни.

"Я общался с ним не очень продолжительное время, но общался. Считаю, что этот человек внес существенный вклад в развитие США и в то, чтобы эта страна ответственно подходила к роли, которую играет в мире с учетом ее веса в международных делах", — сказал Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам Лаврова, он прекрасно помнит, как в 1991 году Буш-старший находился в Москве, откуда поехал на Украину, где "действительно выступал за то, чтобы все политические силы в СССР нашли в себе ответственность и чувство долга и сохранили бы страну, не создавая огромных, трагических проблем для миллионов граждан", которые в одночасье после того, как СССР все-таки распался, оказались в иностранных государствах.

"Это был великий политик. Думаю, что все слова, которые мы слышим о его заслугах, действительно отражают искреннее отношение к этому человеку", — добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что в день смерти Буша-старшего смотрел телеканал CNN и Fox News, где один один из комментаторов сказал, что Буш-старший обрел свое место в истории благодаря тому, что помог Михаилу Горбачеву осуществить "мягкую посадку" СССР.

"На самом деле, Джордж Буш-старший не стремился помогать кому-то совершать "мягкую посадку". Он стремился, чтобы люди, которые жили столетиями и десятилетиями в одной стране, не пострадали от геополитических игр. Вот, о чем сегодня можно говорить с уверенностью", — пояснил глава МИД России.

Джордж Буш-старший занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

Подробнее о биографии Джорджа Буша — старшего читайте в справке РИА Новости >>



