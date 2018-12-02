ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, назвав его старым другом китайского народа, сообщил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту США Дональду Трампу, в которой от имени китайского правительства и всего китайского народа выразил искренние соболезнования семье усопшего, сообщил дипломат, слова которого приводятся на сайте ведомства.

"Бывший президент США Джордж Буш-старший был добрым старым другом китайского народа, на протяжении долгого времени он не только был свидетелем, но и активно способствовал историческому развитию американо-китайских отношений, он внес позитивный вклад в дружбу между двумя народами", — говорится в сообщении.

Джордж Буш-старший скончался в пятницу в Хьюстоне на 95-м году жизни. Он занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

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