RT и власти Аргентины продлили вещание телеканала в гостелесети страны

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Телеканал RT и власти Аргентины подписали соглашение о продлении круглосуточного эфирного вещания RT на испанском языке в государственной телевизионной сети страны (Television Digital Abierta — TDA) до 2022 года.

Церемония подписания состоялась в присутствии президентов России и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри.

"Мы благодарны аргентинской стороне за возможность продолжить вещание RT на отдельной "кнопке". За четыре года в TDA мы убедились в том, что жители Аргентины хотят знать разные точки зрения и видеть полную картину событий. Голос RT слышен в Латинской Америке, и зрители нам доверяют", — приводит пресс-служба RT слова главы телеканала на испанском Виктории Воронцовой.

Пресс-служба отмечает, что по новому соглашению, RT на испанском будет доступен на всей территории Аргентины до октября 2022 года. Добавляется, что RT — первый иностранный канал, который был включен в государственную телевизионную сеть Аргентины.

Подчеркивается, что согласно исследованию международной компании Ipsos, за последние два года еженедельная телеаудитория RT в Латинской Америке выросла почти в три раза. По данным пресс-службы,18 миллионов человек смотрят RT каждую неделю в десяти странах региона.