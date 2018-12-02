МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские пограничники и другие государственные органы страны не имеют права запрещать иностранным журналистам посещать Крым, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook.

В пятницу заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова сообщила, что въезд в Крым и Донбасс для иностранных журналистов запрещен на время действия военного положения.

Российский дипломат уточнила, что позже в МИД Украины опровергли заявление Джапаровой и добавили, что решение об ограничении на въезд иностранцев принимает Государственная пограничная служба страны. Захарова назвала заявления украинской стороны фарсом.

"Пока Государственная пограничная служба Украины не добавила пару строчек к этому фарсу, хочу напомнить, что госорганы Украины не могут запретить иностранным журналистам посещать Крым. Ни теоретически, ни практически. Иностранные журналисты могут посещать Крым свободно, въезжая на территорию России в соответствии с утверждённым порядком", — заключила она.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".