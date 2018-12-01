Путин прокомментировал итоговую декларацию лидеров G20

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Споры по ряду моментов итогового коммюнике саммита G20 возникали, включая миграционный кризис и торговлю, но в конечном итоге документ появился, и хотя он носит общий, "округлый" характер, важно, что он есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что итоговый документ саммита АТЭС вообще не был принят.
"Здесь (на саммите в Аргентине — ред.) до этого не дошло, наоборот, итоговый документ, коммюнике было согласовано. Действительно, возникали споры по ряду моментов: это и миграционный кризис, и по вопросам торговли, и другие вопросы. Но в конечном итоге все-таки наши коллеги постарались и документ появился", — заявил президент РФ.
По мнению Путина, итоговый документ встречи очень важен, поскольку "он показывает наиболее важные проблемы, которыми занимается "двадцатка", и направление, куда стороны должны двигаться, чтобы решать поставленные задачи".
"Я считаю, что это все-таки положительный результат", — подчеркнул Путин.