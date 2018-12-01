Путин прокомментировал итоговую декларацию лидеров G20

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину. День второй

Официальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину. День второй

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Споры по ряду моментов итогового коммюнике саммита G20 возникали, включая миграционный кризис и торговлю, но в конечном итоге документ появился, и хотя он носит общий, "округлый" характер, важно, что он есть, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Споры всегда есть при подготовке разных коммюнике", — сказал Путин на пресс-конференциям по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Он напомнил, что итоговый документ саммита АТЭС вообще не был принят.

"Здесь (на саммите в Аргентине — ред.) до этого не дошло, наоборот, итоговый документ, коммюнике было согласовано. Действительно, возникали споры по ряду моментов: это и миграционный кризис, и по вопросам торговли, и другие вопросы. Но в конечном итоге все-таки наши коллеги постарались и документ появился", — заявил президент РФ.

"Да, можно сказать, что он носит общий характер, округлый. Может быть, но тем не менее, я считаю, что и это на пользу. Я считаю, что аргентинское председательство сделало все, чтобы этот документ вышел, был подписан и был согласован всеми сторонами", — подчеркнул он.

По мнению Путина, итоговый документ встречи очень важен, поскольку "он показывает наиболее важные проблемы, которыми занимается "двадцатка", и направление, куда стороны должны двигаться, чтобы решать поставленные задачи".

"Я считаю, что это все-таки положительный результат", — подчеркнул Путин.