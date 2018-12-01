Антонов хочет, чтобы Россию посещали больше американцев

НЬЮ-ЙОРК, 1 дек — РИА Новости. Увеличение числа американских туристов в России благотворно скажется на отношениях двух стран, сказал посол России в США Анатолий Антонов, выступая в пятницу на Молодежном форуме в Нью-Йорке.

"Надо, чтобы Россию посещали американцы. Вспомните, как это было во время чемпионата мира по футболу — к нам приехали почти 50 тысяч американских болельщиков, у которых, выражаясь молодежным языком, случился "разрыв шаблона", — сказал Антонов.

Он добавил, что "Россия предстала перед ними красивой, гостеприимной и доброжелательной страной".

"Гуманитарные обмены — лучшая прививка от русофобии", — считает посол.

Кроме того, Антонов отметил, что "важно, чтобы как можно большее число молодых ребят побывали в России, расширяли круг своих контактов на исторической родине, ближе знакомились с ней, а вернувшись обратно в США, делились полученными впечатлениями".

"Мы придаем больше значение молодежным обменам, Россотрудничеством реализуется программа учебно-образовательных поездок "Здравствуй, Россия", в ней могут принимать участие дети российских соотечественников в возрасте от 14 до 19 лет", — заключил дипломат.