Путин на G20 проведет переговоры с Меркель и Абэ

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй день работы саммита G20 в Буэнос-Айресе проведет двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Аль-Саудом.

Среди самых ожидаемых тем этих встреч — обсуждение мирного договора с Абэ, разговор о ситуации на нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии, а также разговор об украинском и сирийском кризисах с канцлером ФРГ.

Днем ранее Путин пообщался с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, Китая Си Цзиньпином и Индии Нарендрой Моди. В завершение визита в Буэнос-Айрес Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Планировавшаяся на субботу встреча Путина с лидером США Дональдом Трампом была отменена накануне американской стороной. Двум президентам не удалось пообщаться даже на ногах, они лишь поздоровались.

Трамп заявлял перед вылетом в Аргентину, что сейчас "очень хорошее время" для его встречи с Путиным и скорее всего она состоится, однако через час написал в Twitter, что эту встречу отменил.

В субботу также продолжатся рабочие заседания саммита.

На понятном языке



Программа Путина в субботу начнется с завтрака с Меркель.

В ходе встречи Аргентине, как ожидается, Путин и Меркель обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы мирного урегулирования в Сирии и международное содействие политико-дипломатическому решению внутриукраинского конфликта.

Вопросы экономического сотрудничества также находятся на повестке дня.

Германия остается важнейшим торгово-экономическим партнёром России. За 2017 год объем российско-немецкой торговли составил 50 миллиардов долларов.

В российской экономике накоплено 18 миллиардов долларов германских инвестиций, действуют около 5 тысяч предприятий с участием фирм ФРГ. Объем российских капиталовложений в Германии превышает 9 миллиардов долларов, а количество совместных производств составляет порядка 1,5 тысячи.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что большой вклад в поддержание благоприятной атмосферы делового сотрудничества вносят ставшие традиционными ежегодные встречи Путина с руководителями крупнейших германских компаний, работающих в РФ. Последняя такая встреча состоялось 1 ноября в Москве.

Мирному договору дадут импульс



Затем российский президент встретится с Абэ. На встрече планируется обсудить мирный договор России и Японии.

Как отметил Ушаков, российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме. "Для выхода на договоренности необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества, которая не может быть сформирована без широкого, всестороннего развития взаимодействия между двумя государствами", — сказал он.

Ушаков добавил, что Путин и Абэ обсудят вопрос создания специального механизма для переговоров по Курилам на основе декларации 1956 года. По словам источника РИА Новости, по итогам переговоров планируется назначить ответственных за активизацию диалога по Курильским островам.

Ранее Путин и Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены американские военные базы.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Еще одной важной темой на переговорах станет укрепление торгово-экономического взаимодействия. В его основе, напомнил Ушаков, лежит ранее предложенный Абэ план сотрудничества по восьми направлениям, который охватывает энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую инфраструктуру, кооперацию малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены и российский перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Ближний Восток



В этот же день Путин проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ожидается, что в ходе предстоящей встречи имеется в виду рассмотреть актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

По словам Ушакова, Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль-Сауд обсудят ситуацию на нефтяном рынке. Источник в одной из делегаций рассказал РИА Новости, что Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии обсудит работу в рамках ОПЕК+.

Ранее президент РФ заявил, что договоренности в рамках ОПЕК+ были исполнены на 100%, это во многом заслуга наследного принца Саудовской Аравии.

Кроме того, Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль-Сауд обменяются мнениями по международной проблематике, прежде всего, обстановке на Ближнем Востоке.

Речь, в частности, пойдет о сирийском урегулировании. Ушаков отметил, что обе стороны выступают в пользу политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии, необходимости сохранения ее единства и территориальной целостности.

Также ожидается обсуждение усилий по продвижению политического процесса, включая формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве. Не исключено, что в ходе разговора может быть затронута обстановка в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения "Ансар Алла". Со своей стороны Россия призывает к скорейшему прекращению кровопролития и возобновлению межйеменского диалога под эгидой ООН.

Еще одной темой для разговора может стать убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Большие российско-аргентинские переговоры



Сразу после завершения саммита "Большой двадцатки" Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Предстоящая встреча станет третьей по счету в этом году. В январе Макри был с официальным визитом в Москве, в середине лета главы государств встречались на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Аргентина – важный и перспективный партнер России в Латинской Америке. В декабре страны отметят 10-летие со дня подписания Совместного заявления о построении всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.

Ожидается, что одной из главных тем российско-аргентинского саммита станет укрепление торгово-экономических связей. Товарооборот между странами в настоящее время не превышает 1 миллиарда долларов. В 2017 году объем взаимной торговли увеличился на 5,6% до 890 миллиона долларов. В январе-сентябре эти объемы выросли более чем на 25,8%, до 915,6 миллиона долларов. Ожидается, что по итогам года показатели взаимной торговли преодолеют отметку в 1 миллиард долларов.

В интервью РИА Новости гендиректор "Фосагро", сопредседатель Совета предпринимателей РФ и Аргентины Андрей Гурьев отмечал, что существует достаточно большое количество интересных стратегических проектов, куда аргентинские коллеги приглашают российских партнеров. И интерес со стороны последних очень большой.

В частности, это модернизация железнодорожной инфраструктуры Аргентины и поставка в страну железнодорожной техники и подвижного состава; освоение нефтегазовых месторождений в Аргентине; сотрудничество в сфере сельского хозяйства и многое другое.

Россия и Аргентина также намерены развивать новые совместные проекты по мирному использованию атомной энергии, стратегический документ в этой области готов к подписанию.