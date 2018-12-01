ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Путин на G20 проведет переговоры с Меркель и Абэ

Сюжет:
Саммит G20 в Аргентине (137)
01200
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОфициальный визит президента РФ В. Путина в АргентинуОфициальный визит президента РФ В. Путина в Аргентину
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй день работы саммита G20 в Буэнос-Айресе проведет двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Аль-Саудом.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп не знает, сможет ли "обменяться любезностями" с Путиным на полях G20

Среди самых ожидаемых тем этих встреч — обсуждение мирного договора с Абэ, разговор о ситуации на нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии, а также разговор об украинском и сирийском кризисах с канцлером ФРГ.

Днем ранее Путин пообщался с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, Китая Си Цзиньпином и Индии Нарендрой Моди. В завершение визита в Буэнос-Айрес Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Планировавшаяся на субботу встреча Путина с лидером США Дональдом Трампом была отменена накануне американской стороной. Двум президентам не удалось пообщаться даже на ногах, они лишь поздоровались.

Трамп заявлял перед вылетом в Аргентину, что сейчас "очень хорошее время" для его встречи с Путиным и скорее всего она состоится, однако через час написал в Twitter, что эту встречу отменил.

В субботу также продолжатся рабочие заседания саммита.

На понятном языке

Президент РФ Владимир Путин во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати на саммите G20. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин предложил использовать G20 для выработки подходов к реформе ВТО
Программа Путина в субботу начнется с завтрака с Меркель.

В ходе встречи Аргентине, как ожидается, Путин и Меркель обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы мирного урегулирования в Сирии и международное содействие политико-дипломатическому решению внутриукраинского конфликта.

Вопросы экономического сотрудничества также находятся на повестке дня.

Германия остается важнейшим торгово-экономическим партнёром России. За 2017 год объем российско-немецкой торговли составил 50 миллиардов долларов.

Совместное фотографирование глав делегаций - участников саммита G20 в Аргентине
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В Кремле рассказали о приветствии Путина и Трампа на саммите G20
В российской экономике накоплено 18 миллиардов долларов германских инвестиций, действуют около 5 тысяч предприятий с участием фирм ФРГ. Объем российских капиталовложений в Германии превышает 9 миллиардов долларов, а количество совместных производств составляет порядка 1,5 тысячи.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что большой вклад в поддержание благоприятной атмосферы делового сотрудничества вносят ставшие традиционными ежегодные встречи Путина с руководителями крупнейших германских компаний, работающих в РФ. Последняя такая встреча состоялось 1 ноября в Москве.

Мирному договору дадут импульс

Президент РФ Владимир Путин во время беседы глав делегаций государств-участников Группы двадцати на саммите G20. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин предложил регулярно проводить встречи с представителями Индии и Китая
Затем российский президент встретится с Абэ. На встрече планируется обсудить мирный договор России и Японии.

Как отметил Ушаков, российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме. "Для выхода на договоренности необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества, которая не может быть сформирована без широкого, всестороннего развития взаимодействия между двумя государствами", — сказал он.

Ушаков добавил, что Путин и Абэ обсудят вопрос создания специального механизма для переговоров по Курилам на основе декларации 1956 года. По словам источника РИА Новости, по итогам переговоров планируется назначить ответственных за активизацию диалога по Курильским островам.

Ранее Путин и Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены американские военные базы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
У Путина и Трампа не было возможности для общения, заявил Песков
Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Еще одной важной темой на переговорах станет укрепление торгово-экономического взаимодействия. В его основе, напомнил Ушаков, лежит ранее предложенный Абэ план сотрудничества по восьми направлениям, который охватывает энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую инфраструктуру, кооперацию малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены и российский перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп на церемонии встречи глав делегаций государств - участников Группы двадцати. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Трамп не ответил на вопрос журналистов об отмене встречи с Путиным
В этот же день Путин проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Ожидается, что в ходе предстоящей встречи имеется в виду рассмотреть актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

По словам Ушакова, Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль-Сауд обсудят ситуацию на нефтяном рынке. Источник в одной из делегаций рассказал РИА Новости, что Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии обсудит работу в рамках ОПЕК+.

Ранее президент РФ заявил, что договоренности в рамках ОПЕК+ были исполнены на 100%, это во многом заслуга наследного принца Саудовской Аравии.

Кроме того, Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль-Сауд обменяются мнениями по международной проблематике, прежде всего, обстановке на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп на саммите лидеров «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, Аргентина. 30 ноября 2018
© REUTERS / Marcos Brindicci
Момент встречи Путина и Трампа на саммите G20 остался за кадром
Речь, в частности, пойдет о сирийском урегулировании. Ушаков отметил, что обе стороны выступают в пользу политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии, необходимости сохранения ее единства и территориальной целостности.

Также ожидается обсуждение усилий по продвижению политического процесса, включая формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве. Не исключено, что в ходе разговора может быть затронута обстановка в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения "Ансар Алла". Со своей стороны Россия призывает к скорейшему прекращению кровопролития и возобновлению межйеменского диалога под эгидой ООН.

Еще одной темой для разговора может стать убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Большие российско-аргентинские переговоры

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин кратко пообщался с премьером Италии перед заседанием G20
Сразу после завершения саммита "Большой двадцатки" Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Предстоящая встреча станет третьей по счету в этом году. В январе Макри был с официальным визитом в Москве, в середине лета главы государств встречались на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Аргентина – важный и перспективный партнер России в Латинской Америке. В декабре страны отметят 10-летие со дня подписания Совместного заявления о построении всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.

Ожидается, что одной из главных тем российско-аргентинского саммита станет укрепление торгово-экономических связей. Товарооборот между странами в настоящее время не превышает 1 миллиарда долларов. В 2017 году объем взаимной торговли увеличился на 5,6% до 890 миллиона долларов. В январе-сентябре эти объемы выросли более чем на 25,8%, до 915,6 миллиона долларов. Ожидается, что по итогам года показатели взаимной торговли преодолеют отметку в 1 миллиард долларов.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Большая двадцатка" – маленькие конфузы. Аура саммита G20
В интервью РИА Новости гендиректор "Фосагро", сопредседатель Совета предпринимателей РФ и Аргентины Андрей Гурьев отмечал, что существует достаточно большое количество интересных стратегических проектов, куда аргентинские коллеги приглашают российских партнеров. И интерес со стороны последних очень большой.

В частности, это модернизация железнодорожной инфраструктуры Аргентины и поставка в страну железнодорожной техники и подвижного состава; освоение нефтегазовых месторождений в Аргентине; сотрудничество в сфере сельского хозяйства и многое другое.

Россия и Аргентина также намерены развивать новые совместные проекты по мирному использованию атомной энергии, стратегический документ в этой области готов к подписанию.

Большая двадцатка в цифрах
© РИА Новости, Инфографика
"Большая двадцатка" в цифрах

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена