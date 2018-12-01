Путин на G20 проведет переговоры с Меркель и Абэ

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй день работы саммита G20 в Буэнос-Айресе проведет двусторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьером Японии Синдзо Абэ и наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Аль-Саудом.
Среди самых ожидаемых тем этих встреч — обсуждение мирного договора с Абэ, разговор о ситуации на нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии, а также разговор об украинском и сирийском кризисах с канцлером ФРГ.
Днем ранее Путин пообщался с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, Китая Си Цзиньпином и Индии Нарендрой Моди. В завершение визита в Буэнос-Айрес Путин проведет переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.
Планировавшаяся на субботу встреча Путина с лидером США Дональдом Трампом была отменена накануне американской стороной. Двум президентам не удалось пообщаться даже на ногах, они лишь поздоровались.
Трамп заявлял перед вылетом в Аргентину, что сейчас "очень хорошее время" для его встречи с Путиным и скорее всего она состоится, однако через час написал в Twitter, что эту встречу отменил.
В субботу также продолжатся рабочие заседания саммита.
На понятном языке
В ходе встречи Аргентине, как ожидается, Путин и Меркель обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы мирного урегулирования в Сирии и международное содействие политико-дипломатическому решению внутриукраинского конфликта.
Вопросы экономического сотрудничества также находятся на повестке дня.
Германия остается важнейшим торгово-экономическим партнёром России. За 2017 год объем российско-немецкой торговли составил 50 миллиардов долларов.
Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что большой вклад в поддержание благоприятной атмосферы делового сотрудничества вносят ставшие традиционными ежегодные встречи Путина с руководителями крупнейших германских компаний, работающих в РФ. Последняя такая встреча состоялось 1 ноября в Москве.
Мирному договору дадут импульс
Как отметил Ушаков, российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме. "Для выхода на договоренности необходима соответствующая атмосфера доверия и сотрудничества, которая не может быть сформирована без широкого, всестороннего развития взаимодействия между двумя государствами", — сказал он.
Ушаков добавил, что Путин и Абэ обсудят вопрос создания специального механизма для переговоров по Курилам на основе декларации 1956 года. По словам источника РИА Новости, по итогам переговоров планируется назначить ответственных за активизацию диалога по Курильским островам.
Ранее Путин и Абэ провели встречу в Сингапуре, результатом которой стало достижение договоренности о продвижении переговоров по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года — единственного документа, признанного обеими странами. В декларации говорится, что после заключения мирного договора Японии будут переданы курильские острова Хабомаи и Шикотан. Как сообщала газета "Асахи", Абэ пообещал Путину, что если по декларации 1956 года Японии будут переданы Хабомаи и Шикотан, там не будут размещены американские военные базы.
Еще одной важной темой на переговорах станет укрепление торгово-экономического взаимодействия. В его основе, напомнил Ушаков, лежит ранее предложенный Абэ план сотрудничества по восьми направлениям, который охватывает энергетику, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, городскую инфраструктуру, кооперацию малого и среднего бизнеса, высокие технологии, гуманитарные обмены и российский перечень приоритетных инвестиционных проектов.
Ближний Восток
По словам Ушакова, Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль-Сауд обсудят ситуацию на нефтяном рынке. Источник в одной из делегаций рассказал РИА Новости, что Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии обсудит работу в рамках ОПЕК+.
Ранее президент РФ заявил, что договоренности в рамках ОПЕК+ были исполнены на 100%, это во многом заслуга наследного принца Саудовской Аравии.
Кроме того, Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль-Сауд обменяются мнениями по международной проблематике, прежде всего, обстановке на Ближнем Востоке.
Также ожидается обсуждение усилий по продвижению политического процесса, включая формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве. Не исключено, что в ходе разговора может быть затронута обстановка в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения "Ансар Алла". Со своей стороны Россия призывает к скорейшему прекращению кровопролития и возобновлению межйеменского диалога под эгидой ООН.
Еще одной темой для разговора может стать убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Большие российско-аргентинские переговоры
Предстоящая встреча станет третьей по счету в этом году. В январе Макри был с официальным визитом в Москве, в середине лета главы государств встречались на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге.
Аргентина – важный и перспективный партнер России в Латинской Америке. В декабре страны отметят 10-летие со дня подписания Совместного заявления о построении всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами.
Ожидается, что одной из главных тем российско-аргентинского саммита станет укрепление торгово-экономических связей. Товарооборот между странами в настоящее время не превышает 1 миллиарда долларов. В 2017 году объем взаимной торговли увеличился на 5,6% до 890 миллиона долларов. В январе-сентябре эти объемы выросли более чем на 25,8%, до 915,6 миллиона долларов. Ожидается, что по итогам года показатели взаимной торговли преодолеют отметку в 1 миллиард долларов.
В частности, это модернизация железнодорожной инфраструктуры Аргентины и поставка в страну железнодорожной техники и подвижного состава; освоение нефтегазовых месторождений в Аргентине; сотрудничество в сфере сельского хозяйства и многое другое.
Россия и Аргентина также намерены развивать новые совместные проекты по мирному использованию атомной энергии, стратегический документ в этой области готов к подписанию.