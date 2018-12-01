Песков назвал условие, при котором можно готовить встречу Путина с Трампом

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 дек — РИА Новости. Встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно планировать только при обоюдном настрое, но отсутствие такой встречи приводит к напряженности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Встречу с Трампом можно планировать с двух сторон, ее невозможно планировать с одной стороны", — сказал Песков журналистам.

По его словам, чем больше наболевшие вопросы между двумя странами не обсуждаются, тем это приводит "к большей напряженности".