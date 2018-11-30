На пленарном заседании G20 Путина посадят рядом с принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе. 30 ноября 2018

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита G20 будет сидеть рядом с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, главу РФ от американского коллеги Дональда Трампа будут разделять четыре лидера.

В соответствии с планом рассадки слева от Путина будет сидеть глава Южной Кореи, справа — наследный принц Саудовской Аравии, ещё правее — главы ЮАР, Турции, Великобритании, а затем Трамп.

Планировавшаяся на субботу встреча Путина с Трампом отменена американской стороной. В четверг стало известно, что Трамп принял это решение после разговора с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отмена этой встречи означает, что у Путина будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита.