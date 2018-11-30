БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль попросил журналистов в ходе брифинга в пятницу самих решить, "являются ли приглашением к диалогу" действия украинский стороны после инцидента в Керченском проливе.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter , что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Прежде Киев ввел военное положение в ряде областей на Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан. А командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей после инцидента в Черном море.

"Мы приняли эти сообщения к сведению. Собственных данных по этому вопросу у меня нет. Министр иностранных дел (Хайко) Маас вчера в ходе разных мероприятий и конференций многократно подчеркивал, что сейчас настало время дипломатии и время диалога. Мы с пониманием относимся к озабоченности украинцев, но нам нужны сейчас конкретные шаги к деэскалации и переговорам", — сказал Бройль.

"Интерпретацию этих мер, которые вы перечислили (ограничение на въезд россиян и призывы о закрытии Босфора для РФ — ред.), являются ли они приглашением к диалогу, я оставляю вам", — добавил он, обращаясь к журналистам.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.