БЕРЛИН, 30 ноя — РИА Новости. Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль попросил журналистов в ходе брифинга в пятницу самих решить, "являются ли приглашением к диалогу" действия украинский стороны после инцидента в Керченском проливе.
"Мы приняли эти сообщения к сведению. Собственных данных по этому вопросу у меня нет. Министр иностранных дел (Хайко) Маас вчера в ходе разных мероприятий и конференций многократно подчеркивал, что сейчас настало время дипломатии и время диалога. Мы с пониманием относимся к озабоченности украинцев, но нам нужны сейчас конкретные шаги к деэскалации и переговорам", — сказал Бройль.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.