В Москве возмущены ужесточением тюремного режима Бутиной

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Москва возмущена ужесточением тюремного режима россиянки Марии Бутиной, это негативно сказывается на ее здоровье, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы выражаем крайнее возмущение очередным ужесточением тюремного режима в отношении Бутиной, которая была арестована в США по сфабрикованным обвинениям и квалифицируется нами как политическая заключенная", — сказала Захарова во время брифинга

Она отметила, что ограничения предусматривают полную изоляцию в течение 22 часов, невозможность покидать камеру, звонить, находиться в помещениях общего пользования ей разрешено только в ночное время и всего на 2 часа.

"Это, безусловно, негативно сказывается на ее здоровье, не только в связи с индивидуальными особенностями. Это сказалось бы негативно на здоровье любого человека, даже самого здорового, при этом квалифицированная медицинская помощь не оказывается", — добавила Захарова.

Она указала, что в госдеп США была направлена нота с жестким демаршем по этому поводу.

"Расцениваем действия американских властей как давление на Бутину накануне заседания, намеченного на 19 декабря, по инспирированному против нее делу", — сообщила официальный представитель МИД.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".