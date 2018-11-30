В Новой Зеландии около 80 дельфинов выбросились на берег

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Около 80 черных дельфинов-гринд выбросились на берег острова Чатем в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ со ссылкой на департамент по охране окружающей среды.

Как сообщается, животных обнаружили вечером в четверг, однако оказать помощь им смогли не ранее утра пятницы. К тому моменту погибли 50 дельфинов, однако еще около 40 особям удалось самостоятельно вернуться в воду. Одного дельфина специалисты были вынуждены усыпить.

На прошлых выходных еще 145 дельфинов-гринд выбросились на берег острова Стьюарт. К тому моменту, когда их нашли, погибла половина дельфинов, остальную часть усыпили, поскольку шанс спасти животных был крайне мал.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных частях земного шара.