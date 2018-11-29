В Совфеде оценили намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT намерение Киева попросить Турцию о закрытии Босфорского пролива из-за России.
"Никаких оснований для исполнения этой доктрины нет абсолютно", — подчеркнул Джабаров.
Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил о том, что Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей из-за инцидента в Керченском проливе.
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на требования российских катеров и кораблей.
Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.