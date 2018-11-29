В Совфеде оценили намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT намерение Киева попросить Турцию о закрытии Босфорского пролива из-за России.

Джабаров напомнил, что судоходство в черноморских проливах Босфор и Дарданеллы регулируется конвенцией Монтре от 1936 года, в соответствии с которой они могут быть закрыты только для воюющих стран. Как подчеркнул сенатор, Украина и Россия не воюют друг с другом, а введенное военное положение является "внутренним делом" Киева.

"Никаких оснований для исполнения этой доктрины нет абсолютно", — подчеркнул Джабаров.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил о том, что Киев намерен обратиться к мировому сообществу с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских кораблей из-за инцидента в Керченском проливе.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на требования российских катеров и кораблей.

Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе cотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.