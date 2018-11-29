На Филиппинах убивших подростка полицейских приговорили к 40 годам тюрьмы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Суд филиппинского города Калоокан приговорил к 40 годам тюрьмы трех полицейских, которые обвинялись в убийстве подростка в ходе правительственной кампании по борьбе с наркоторговлей, сообщает правительственное агентство Philippine News Agency.
"Этот приговор уничтожает миф о том, что существует культура безнаказанности в войне государства с наркотиками. Приговор служит предупреждением для наших правоохранительных органов, что… должны соблюдаться верховенство права и надлежащие правовые процедуры", — цитирует агентство заявление главы минюста республики Менардо Гевара.
Правозащитники заявляют, что приговор полицейским стал первым с момента начала кампании правительства в июле 2016 года. Эксперты ООН в области прав человека призывали филиппинских властей воспрепятстовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство. По данным полиции, в ходе кампании погибло до пяти тысяч человек.