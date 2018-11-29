На Филиппинах убивших подростка полицейских приговорили к 40 годам тюрьмы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Суд филиппинского города Калоокан приговорил к 40 годам тюрьмы трех полицейских, которые обвинялись в убийстве подростка в ходе правительственной кампании по борьбе с наркоторговлей, сообщает правительственное агентство Philippine News Agency.

По данным агентства, обвиняемые были приговорены к 40 годам заключения и выплате компенсации родственникам погибшего.

"Этот приговор уничтожает миф о том, что существует культура безнаказанности в войне государства с наркотиками. Приговор служит предупреждением для наших правоохранительных органов, что… должны соблюдаться верховенство права и надлежащие правовые процедуры", — цитирует агентство заявление главы минюста республики Менардо Гевара.

В августе 2017 года семнадцатилетний филиппинец Киан Делос Сантос был застрелен полицейскими в городе Калоокан во время операции, связанной с кампанией по борьбе с наркоторговлей. Полицейские заявляли, что применили оружие в качестве самообороны, а сам Сантос был наркоторговцем. Позднее была найдена запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как двое мужчин насильно ведут подростка на улицу, где позднее был обнаружен его труп. Дело об убийстве Сантоса вызвало большой резонанс, на похороны подростка собрались сотни людей.

Правозащитники заявляют, что приговор полицейским стал первым с момента начала кампании правительства в июле 2016 года. Эксперты ООН в области прав человека призывали филиппинских властей воспрепятстовать беспорядочным убийствам и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство. По данным полиции, в ходе кампании погибло до пяти тысяч человек.