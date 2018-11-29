МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Саудовская Аравия подписала межправительственное соглашение с США о покупке противоракетного комплекса THAAD на 15 миллиардов долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на анонимного представителя Госдепа.

"Подписание писем с предложением и писем о принятии является шагом на пути защиты США и его региональных партнеров от ракет иранского происхождения", — заявил представитель Госдепа.

Как сообщает телеканал, соглашение было подписано на этой неделе, но известно об этом стало только сейчас. Отмечается, что официальное обсуждение вопроса THAAD началось между США и Саудовской Аравией в декабре 2016 года.

Ранее шесть сенаторов США от обеих партий сообщили, что внесли законопроект, предусматривающий санкции против Саудовской Аравии " за различные деяния в Йемене, а также за смерть Джамаля Хашукджи". Законопроект под названием "Акт об ответственности Саудовской Аравии и о Йемене" предусматривает запрет на продажи оружия Саудовской Аравии и на дозаправку самолетов коалиции во главе с Эр-Риядом, которые наносят удары по Йемену.

При этом президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что наличие многомиллиардных оборонных контрактов с Эр-Риядом следует принимать во внимание при введении санкций против Саудовской Аравии.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в преступлении, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что ЦРУ сделало вывод о том, что наследный принц Саудовской Аравии мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. По данным газеты, спецслужбы пришли к таким выводам, изучив ряд источников, в том числе звонок Хашукджи, сделанный послом королевства в США и братом наследного принца Халидом.

Согласно заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.