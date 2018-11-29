Угрозы, убийства и войны. Что предшествовало саммиту "Большой двадцатки"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. В пятницу в Аргентине открывается саммит "Большой двадцатки", главной интригой которого традиционно станет не экономическая, а политическая повестка. Все начнется с неформального обсуждения перспектив развития на следующие десять лет, хотя и с перспективами на ближайшие дни нет никакой ясности. Чего ждать от встречи мировых лидеров — в материале РИА Новости.

Керченское "яблоко раздора"

"На ногах", в кулуарах или все-таки за столом переговоров — каждому международному саммиту предшествует обсуждение возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Такого ажиотажа, как полтора года назад в Гамбурге, уже нет, но тема все равно не уходит с первых полос.

О предстоящей полноценной встрече Москва и Вашингтон заговорили еще полгода назад. Время шло, но в каком именно формате она пройдет, было неясно. Последние события определенности не внесли.

После кризиса в Керченском проливе, где произошло столкновение российских пограничников и украинских моряков, Трамп засомневался в целесообразности встречи с Путиным. В интервью газете The Washington Post он заявил, что примет окончательное решение, ознакомившись с полным отчетом о событиях в Азовском море.

"Выводы по отчету будут определяющими. Возможно, я не стану проводить встречу. <…> Мне не нравится эта агрессия. <…> И кстати, Европе она тоже не должна нравиться", — пояснил свою позицию американский лидер.

Несмотря на сомнения Трампа, его администрация не торопится заявлять об отмене. Наоборот, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон даже перечислил темы предстоящей встречи. В повестке значатся вопросы безопасности, контроля над вооружениями и ситуация на Ближнем Востоке. При этом переговоры в Буэнос-Айресе рассматриваются американской стороной как продолжение начатого летом диалога в Хельсинки.

Зато недовольство по поводу продолжающейся подготовки к переговорам выразили американские конгрессмены. После инцидента в Керченском проливе они призвали администрацию президента не только прекратить диалог с Москвой, но и ввести новые антироссийские санкции.

В Кремле обратили внимание на сомнения лидера США по поводу встречи, но не стали делать из этого каких-либо выводов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает исходить из того, встреча Трампа и Путина все же состоится.

Торговая война на полях G20

Нет определенности и во встрече Трампа с Си Цзиньпином. В преддверии саммита в Аргентине власти Китая в очередной раз заявили о готовности обсудить накопившиеся торговые противоречия. Однако главное условие китайцев остается неизменным: Пекин требует прекратить давление и начать равноправный диалог.

Вашингтон же остается при своем: обвиняет китайские власти в торговом дисбалансе. Трамп требует от Пекина прекратить демпинговать и нарушать права интеллектуальной собственности, а также открыть китайский рынок для зарубежных инвестиций. Если Китай не прислушается к этим призывам, торговая война будет только усиливаться, пригрозили в Белом доме.

"Встреча лидеров состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что США будут совместно с китайской стороной прикладывать усилия для того, чтобы она принесла положительные результаты", — заявил представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Перед саммитом в Буэнос-Айресе американцы получили от китайских властей список уступок, на которые те были бы готовы пойти ради прекращения торговой войны. Однако этот документ не устроил США и они выдвинули расширенные требования. Одно из главных — отказ КНР от программ господдержки инновационных отраслей.

Помимо экономических, Вашингтон предъявляет китайцам и политические претензии. Американцев не устраивает усиление позиций Пекина в Южно-Китайском море. Недовольны США и сохраняющейся угрозой атак китайских хакеров на американские стратегически важные объекты.

На фоне этих противоречий ни в Вашингтоне, ни в Пекине не берутся давать прогнозы по поводу исхода встречи Трампа и товарища Си.

Простить нельзя помиловать

Сложнее всего в Буэнос-Айресе придется наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману аль-Сауду, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в саудовском посольстве в Стамбуле.

За несколько дней до саммита кронпринц совершил турне по арабским странам, и не везде ему были рады. В Тунисе в знак протеста на улицы вышли сотни демонстрантов. Они винили принца не только в убийстве журналиста, но и в развязывании конфликта в Йемене. Не обрадовались Мухаммеду и в Египте: местные журналисты призвали осудить саудовские власти за убийство и попрание человеческих ценностей.

Накануне правозащитники потребовали от прокуратуры Аргентины задержать принца и начать судебное разбирательство. Правоохранительные органы страны пока не отреагировали на этот запрос, но, скорее всего, ответа не последует. Согласно аргентинскому законодательству, прокуратура может приступить к расследованию преступления, если его можно квалифицировать как совершенное против человечности. Но убийство саудовского журналиста не подпадает под это определение.

Дональд Трамп, ранее заявлявший о готовности встретиться на "Большой двадцатке" с Мухаммедом бен Сальманом, и тут засомневался. Выручил Джон Болтон. Он заявил, что график американского президента перенасыщен встречами, и для двусторонних переговоров с кронпринцем времени не нашлось.

Вместе с тем американский президент намерен сохранить стратегический союз с Эр-Риядом. При этом, комментируя убийство журналиста, Трамп заявил, что не получил от спецслужб убедительных доказательств вины королевской семьи.

До последнего было непонятно, состоится ли на саммите встреча бен Сальмана с Реджепом Эрдоганом. Президент Турции остается главным критиком саудовских властей и считает, что королевская семья знала о готовящейся расправе. Более того, с момента убийства журналиста Эрдоган не раз упрекал мировое сообщество — и в частности США — в бездействии.

Интрига разрешилась после того, как глава турецкого МИД заявил, что президент Эрдоган получил запрос от кронпринца на двустороннюю встречу и согласился провести ее. Если все пройдет гладко и мировые лидеры продолжат общаться с Мухаммедом так, словно и не было убийства журналиста, то его наследованию престола почти ничто не угрожает.

Политика vs экономика

Политическая повестка "Большой двадцатки" не первый год затмевает экономическую. А между тем формат G20 создавался как клуб, где встречаются главы государств и правительств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Помимо первых государственных лиц, в саммитах ежегодно участвуют руководители центральных банков. При этом вопросы финансовой стабильности и развития торговли всегда значатся в числе ключевых.

Не стал исключением и предстоящий саммит в Аргентине. Основной темой дискуссии названо развитие цифровой экономики. Не обойдут вниманием и проблемы безработицы, изменения подходов к образованию и вопросы продовольственной безопасности.

Традиционно в повестке — глобальное изменение климата. Учитывая, что за пару недель до саммита Трамп заявил о надуманности проблемы, видимо, и эта тема приобретет на саммите политический окрас.