Верховный лидер Ирана заявил о необходимости повысить потенциал армии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о необходимости повысить готовность и потенциал войск страны, чтобы "враги не осмелились угрожать" Ирану.

"Наращивайте свои возможности и готовность, чтобы враги даже не осмелились угрожать этой великой нации", — заявил Хаменеи, являющийся верховным главнокомандующим вооруженных сил Ирана, на встрече с командным составом военно-морских сил армии ИРИ.

Хаменеи отметил, что повышение боеготовности ВС страны является фактором сдерживания и "повергает врагов в страх", добавив, что Иран не намерен начинать с кем-либо войну.